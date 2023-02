ElezioniScintilloni Exxx…Polzive!!! Il test lombardo mette le ali alla combinazione friulana della Lega-Lista Fedriga. Obiettivo: arginare i Patrioti. Gli altri: PD rinsavisce. Requiem 5Stelle e patatrac di Terzo Polo.

Mancano poco più di un migliaio di sezioni da scrutinare, ma il quadro del voto è già ben definito. Il Lazio merita un discorso a parte, per la naturale storia politica dei BentitoRemix sul Tevere, confermato dal risultato che si attesta attorno al formidabile 34%. Diversa la lettura in Lombardia dove la Lega, rispetto alla politiche, ha ripreso a pedalare raggiungendo quasi il 17% che, se messo assieme alla lista “Fontana presidente” (6,3) porterebbe il corrispettivo attorno al 23% e vicinissimo al risultato di Fratelli d’Italia (25,2%). Anche il PD riesce a parare il colpo e allontanare le pretese di coloro che volevano cannibalizzare i democratici come i 5 stelle. i Dem si attestano attorno al 20% sia nel Lazio che in Lombardia. Comunque, la questione lombarda è quella che interessa più da vicino il Friuli. Unica regione ad andare al voto il 2-3 aprile. Il quartier generale della Lega Fvg ha seguito con interesse i risultati lombardi soprattutto riguardo alla lista Fontana Presidente. Il ragionamento, rimbalzato dall’entourage della civica è il seguente: se Fontana, con tutte le polemiche che ha subito ai tempi del Covid, è riuscito a strappare un insperato 6%, significa che la lista “Fedriga Presidente”, visto l’altissimo indice di gradimento del friulano, potrebbe ottenere agevolmente un risultato a due cifre. Messe assieme le due formazioni (Lega-Fedriga Presidente), per Fratelli d’Italia non è così scontata la primazia in coalizione. Si vedrà. Intanto il centrodestra stravince in tutte due le regioni e il centrosinistra non è mai stato così rassegnato alla sconfitta come ora. Malissimo anche Azione Italia-Viva che nel Lazio non riesce ad andare oltre il 5% e il Lombardia al 4%. Al di sotto delle aspettative anche i 5Stelle: 9% nel Lazio e addirittura sotto il 4 in Lombardia. Preoccupa il dato sull’affluenza, ai minimi storici: 37% nel Lazio; 44% in Lombardia.