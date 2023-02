GiovedìGrasso Exxx…Polzive!!! Vincita stratosferica al Superenalottto: 371.287,058 milioni di euri. In Friuli oltre 20milioni di euri. Gran colpo a Codroipo. Vincite a Cormons, Attimis e Trieste.

Il “6” al Superenalotto da oltre 371milioni è stato realizzato grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal. È quanto fa sapere una nota Sisal. Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori: ogni fortunato si porta a casa oltre 4,1 milioni. La sestina milionaria è 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23.

È stata la Campania la regione regina del ‘6’ dei record – segnala l’agenzia Agimeg – centrato questa sera. Ecco la classifica delle prime 4 regioni: Campania 14, Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria: 9.

A Codroipo il jackpot è stato centrato con le cinque schedine acquistate al bar “Alla Terrazza” in via Pordenone 45. Due quote vincenti sono state acquistate a Cormons (vincita complessiva di 8,2 milioni), nella tabaccheria “Fumi e Profumi” di viale Friuli 5, una ad Attimis (Tabaccheria Corbo Bressani Mara in piazza Aldo Moro 5) e una a Trieste (Alba Chiara in via Oriani 8). In tutto, quindi, 9 le quote vincenti acquistate nelle ricevitorie del Friuli Venezia Giulia.