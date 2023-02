Stampa&Mercato Exxx…Polzive!!! Proclamato lo sciopero dei giornalisti del gruppo Gedi. Il Piccolo e Messaggero Veneto sabato non saranno in edicola. Le cordate.

Un nuovo comunicato del Coordinamento dei Cdr dei giornali del gruppo Gedi è stato diffuso ieri, giovedì. «Il sito de La Stampa e quelli di tutte le testate Gedi dalla mezzanotte di oggi e per tutto venerdì 17 febbraio non saranno aggiornati. In edicola, sabato, non troverete nessuno dei giornali del gruppo editoriale. Le giornaliste e i giornalisti sono in sciopero per protestare a seguito della “messa sul mercato” di singole testate o gruppi di testate, con i loro siti e giornali di carta e digitali. Come ha detto l’amministratore delegato di Gedi, Maurizio Scanavino, nell’incontro di mercoledì con il coordinamento dei Comitati di Redazione, “dipende dall’offerta e dagli interlocutori”, confermando che sono in corso contatti con gruppi interessati all’acquisizione delle storiche testate del Nordest (il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto e Il Piccolo) a cui si aggiungerebbe la Gazzetta di Mantova. Non c’è più il “perimetro di riferimento aziendale” che l’AD Scanavino aveva delineato solo a dicembre.