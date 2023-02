RomboAzzurro Exxx…Polzive!!! L’assoluzione di Berlusconi mette il turbo agli azzurri per le regionali. I nomi per i collegi di Gorizia e Trieste.

Il cortocircuito esploso a sinistra dopo i casi di Sumahoro e quello della sentenza di assoluzione di Berlusconi mette d’impaccio gli avversari di Fedriga alle prossime regionali. Aboubakar, il beniamino di Fratoianni che, via parenti diretti, speculava sui disgraziati e l’assoluzione del cavaliere, polverizzano i fondamentali della sinistra fru fru: Diritti umani e giustizia. In tal senso la formazione-guida del centrodestra di questi ultimi 30 anni ritrova la carburazione adatta per affrontare le prossime regionali in Friuli. L’altro ieri a Gorizia (5 nomi) è stata presentata la squadra dei 5 aspiranti, mentre per quella di Trieste (8 nomi) bisognerà attendere ancora qualche giorno. Nel capoluogo regionale scorrono i nomi di Alberto Polacco, Piero Camber (neo pensionato e molto interessato alla prova), Angela Brandi, Michele Lobianco (700 preferenze alle ultime comunali), Lorenzo Giorgi e Michele Babuder. I vertici sono al lavoro per chiudere la lista entro pochi giorni. Già chiusa invece a Gorizia dove l’altro ieri sono stati presentati i 5 candidati che scenderanno in campo alle prossime regionali. Tutto come da previsioni. Resta agli atti il mistero del sindaco di Capriva Sergon che, dato per certo con la lista “Fedriga Presidente”, poi è stato dirottato in Forza Italia e da lì si sono perse le tracce. Fatto sta che il suo nome non è in corsa per le regionali. Quindi, nel collegio di Gorizia nella lista di Forza Italia i nomi sono i seguenti: Fabrizio Oreti, Francesco Volante, Renato Bonaldo, Giorgia Deiur e Sandra Fulgenzi. La squadra è stata presentata in sala Dora Bassi cui hanno partecipato il sindaco Rudy Ziberna, formidabile colonna degli azzurri nel goriziano e dalla coordinatrice provinciale di Forza Italia Silvana Romano. I risultati di Lombardi e Lazio hanno ridato vitamina alla squadra e, considerando gli aspiranti in campo, le possibilità di fare bene sono molto alte. Lo stampino è li: Berlusconi assolto “perchè il fatto non sussiste”. Una perla da incorniciare.