SaleElettorale Exxx…Polzive!!! Sono i sindaci il piatto goloso dei partiti. Fratelli d’Italia tenta di strappare Fedele al Terzo Polo. Tensione in Forza Italia Udine. Domani congresso Lega, Bubisutti favorita.

Sono i sindaci i protagonisti del mercato politico delle regionali 2023. Lo si capisce dai nomi che appaiono sulle bozze delle liste che i vari partiti stanno completando in queste ore. Dal Pd al Terzo Polo, alla lista “Fedriga Presidente”; poi Lega e Fratelli d’Italia è tutto un corteggiamento verso i primi cittadini. Lo dimostra il sindaco di Trivignano (Ud) che, malgrado l’accettazione di candidatura già firmata col Terzo Polo di Maran-Rosato-Telesca-De Monte, è stato raggiunto l’altro ieri (lo conferma) dai vertici di Fratelli d’Italia per convincerlo a candidare con i meloniani. Un punto a favore del sindaco che vorrebbe migliorare il risultato di 5 anni fa quando, con la lista “ProgettoFvg“, ottenne 600 preferenze risultando il primo dei non eletti dietro a Edy Morandini. Il corteggiamento di Fratelli d’Italia significa che il voto del 2-3 aprile avrà un tratto molto “amministrativo” e poco politico visto che saranno le uniche elezioni che si svolgeranno sul territorio nazionale. Bene le liste, bene i simboli, ma servono candidati che raccolgano preferenze. Tutto si gioca sul valore aggiunto del personale in lista. Va da sé che se i vertici dei partiti fanno a gara per ingaggiare candidati con un buon bagaglio di preferenze, per gli aspiranti si crea una concorrenza spietata. E le tensioni salgono, come in casa Forza Italia per le comunali di Udine dove l’inserimento all’ultimo del consigliere Paolo Pizzocaro ha creato forti mal di pancia con tanto di minacce di alcuni aspiranti di ritirare la propria candidatura. Inutile rimarcare che il primo avversario col sistema delle preferenze è il candidato-collega nella propria squadra, come nel caso, forzando lievemente, di Leclerc-Sainz o Hamilton-Rosberg.

Il problema non si pone per la Lega dove i vertici locali hanno da giorni chiuso la lista coi nomi ed il pensiero è rivolto al congresso provinciale di Udine di domani che vede contrapposti l’ex deputato Aurelia Bubisutti (favorita) e Graziano Bosello che rappresenta l’ala più critica del partito. Assise che si terrà a porte chiuse nel padiglione della fiera di Torreano di Martignacco con inizio alle ore 9,30.