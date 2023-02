Superbonus Exxx…Polzive!!! Burrasca sui bonus edilizi. Il governo dei BenitoRemix romani randella quello di Fedriga. Confartigianato Fvg: In Friuli 286 milioni di crediti a rischio. Tilatti: “Irrazionale e isterico il blocco dello sconto”.

Un appendice di fine legislatura al fulmicotone. Imprevedibile. Osserva il presidente di Confartigianato Fvg Tilatti: «Non si comprende la ratio di una simile decisione. Non si può giocare sulla vita di un comparto, quello edile, ma anche di lavoratori e famiglie, in modo così isterico e irrazionale. Se l’obiettivo fosse distruggere un settore, potrebbero riuscirci». Così il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, reagisce al decreto del Consiglio dei ministri che giovedì 16 febbraio ha deciso di bloccare gli incentivi del Superbonus, gli sconti in fattura e la cessione del credito d’imposta e ha posto l’obbligo di non acquisire crediti da parte di amministrazioni pubbliche. Gli fa eco il Movimento 5Stelle: «Ci chiediamo cosa ne pensa il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massiimiliano Fedriga, dello stesso partito del ministro Giorgetti che ha scritto la norma in oggetto, che è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è già entrata in vigore. Tutto questo non più tardi di un paio di giorni dall’approvazione, su spinta nostra e di tutta l’opposizione, della norma che permette di agevolare la circolazione dei crediti grazie all’intervento della Regione e dei suoi enti strumentali. Un’idea portata avanti dal MoVimento e forse proprio per questo il Governo vuole bloccarla. La Presidente Meloni di Fratelli d’Italia annunciava che doveva essere ‘il Governo del non disturbare chi vuole fare’ e invece ci ritroviamo un Governo che ha deciso di dare il colpo di grazia a decine di migliaia di imprese, molte anche del Friuli Venezia Giulia”; lo affermano il coordinatore regionale del MoVimento 5 Stelle, Luca Sut, e i consiglieri regionali pentastellati Mauro Capozzella, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo e Andrea Ussai. Il Governo ha deciso di fare un salto indietro di almeno 7 anni, da quando è stato introdotto il meccanismo della cessione dei crediti. Ben prima, quindi, della nascita del Superbonus. Per Tilatti di Confartigianato, «non è possibile cambiare le regole in corsa. Ci sono aziende che hanno investito del proprio capitale per aprire i cantieri e ora si troveranno senza liquidità con il reale rischio di chiusura». Al 31 gennaio 2023, l’Ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine su dati Enea e Istat ha stimato 286 milioni di credito a rischio in Friuli Venezia Giulia legati a lavori Superbonus, di cui 155 milioni per interventi nei condomini (54%) e 131 milioni per edifici unifamiliari e appartamenti con impianti autonomi (46%). Quanto al riparto per provincia, 145 milioni in provincia di Udine, 82 milioni a Pordenone, 30 milioni a Trieste e 29 milioni a Gorizia. Il comparto delle Costruzioni di Confartigianato Fvg conta 1.111 imprese e 4mila lavoratori.