LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Caos conteggi al congresso provinciale della Lega. Bosello su Bubisutti sul filo di lana. Fontanini presenta la lista in castello. Don Geretti inaugura la mostra: “Apro la campagna elettorale all’insegna della bellezza”.

Alla fine, Bosello é risultato vincitore del congresso per due soli voti su Bubisutti: 100 a 98. C’è stato bisogno di un riconteggio a causa di una scheda che era apparsa misteriosamente nell’urna. 209 erano gli aventi diritto ma le schede non tornavano. Dopo una nuova verifica si é giunti all’esito finale: 100 a 98 in favore di Bosello, storico militante tesserato in Lega da 33 anni. I lavori erano iniziati alle 9,30 nel padiglione d’ingresso dell’ente fiera Udine esposizioni di Martignacco. Presenti tutti i big locali: Zilli, Dreosto, Fontanini, Bordin, Mazzolini, Tosolini, Miani, Moschioni e molti sindaci e amministratori. Ma quella di oggi é stata la grande giornata della Lega in città. In mattinata il sindaco Fontanini ha presentato la sua lista e il programma dei prossimi 5 anni. Con un impegno prioritario: risolvere la questione dei passaggi a livello di via Cividale. Sul punto, Fontanini ha osservato: “La prossima settimana sarò a Roma per incontrare il ministro Salvini, voglio risolvere l’annosa questione dei 5 passaggi”. Appena il tempo di chiudere i lavori di presentazione dei candidati che sindaco, autenticatori e assessori, si sono precipitati in casa Cavazzini per l’inaugurazione della mostra “Insieme” organizzata da Don Geretti. Il sacerdote, nell’introdurre gli ospiti ha ricordato: “Sono contento di inaugurare la campagna elettorale con questa mostra, con la bellezza di questi quadri e con il titolo: Insieme. C’è bisogno di riscoprire il valore di stare insieme anche in campagna elettorale”. Stasera la grande anticipazione al teatro nuovo Giovanni da Udine.