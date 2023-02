BoselloRandello Exxx..Polzive!!! Chi è il vero sconfitto del congresso provinciale delle Lega di Udine? Non certo Bubisutti. Il flop è timbrato Barbara Zilli. Salto di Govetto, via da Forza Italia per i Meloniani. Obiettivo: fare il vice sindaco.

Uno dei registi dell’Opa sul consigliere comunale di Forza Italia di Udine Govetto è stato sicuramente il capogruppo dei patrioti Luca Vidoni (qui in foto con l’ex forzista nel foyer del teatro G. da Udine). Il nuovo ingaggio va a completare la lista dei candidati per le elezioni del capoluogo friulano con una tendenza all’inclusività tanto cara ai vertici friulani del partito. Il passaggio di Govetto con Fratelli d’Italia ha sorpreso un pò tutti gli addetti ai lavori in quanto si dava ormai per scontatala sua presenza in Forza Italia. Govetto ha lamentato poca chiarezza nei vertici cittadini degli azzurri; in realtà la scelta del consigliere ha un suo perché: puntare alla vicesindacatura in caso di vittoria di Fontanini. Insomma il sabato friulano ha riservato grosse sorprese nell’ambiente politico. Dopo la presentazione della lista Fontanini in castello (capolista Mariangela Fantin) con gli onori dell’ex sindaco di Cividale Stefano Balloch e l’inaugurazione della mostra “Insieme” in casa Cavazzini, il trambusto della politica friulana si è spostato a Martignacco nel palazzo dell’Ente fiera dove è stato celebrato il congresso provinciale della Lega e delle sorprese. Ha vinto Graziano Bosello contro Aurelia Bubisutti in un confronto carico di significato politico. L’ex deputata di Tolmezzo era sostenuta da quella corrente che fa riferimento all’assessora Barbara Zilli e che in città si traduce nei nomi di Franz, Basaldella, Ciani, Battaglia e Agostinelli. Una sconfitta certificata anche dal voto ottenuto dal candidato di riferimento nel direttivo, Domenico Frescura, che ha ottenuto solo 9 voti. Escluso. Un risultato pessimo che allontana le ipotesi di convocazione del congresso della sezione di Udine in tempi brevi. Si andrà a dopo le elezioni. Forse. I dieci componenti del direttivo che affiancherà Bosello sono:

Marco Lenna, Rinaldo Bosco, Fabrizio Bernetti, Luigi Toller, Valentino Zanin, Alessandra Cividin, Marco Riva, Valentino Toni, Paolo Macorig e Andrea Paravano.