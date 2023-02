SaleGiuntale Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia prenota la vice presidenza e i posti nella prossima giunta. Il rebus uscenti. Esultano i primi dei non eletti. Barberio capogruppo dei patrioti.

A margine dei primi comizi elettorali, delle ospitate e dei lavori d’aula della settimana scorsa, il tema che prendeva il sopravvento era quello delle ipotesi (ben s’intende) di composizione della nuova giunta Fedriga e di quelle caselle di un mosaico elettorale che dovrà incastrarsi con gli eletti e con coloro che, cuore batticuore, arriveranno appena dietro. Lo stampino è quello delle ultime elezioni di Lazio e Lombardia dove i BentitoRemix sono risultati il primo partito del centrodestra. Come da previsioni. Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che, anche in Friuli, Fratelli d’Italia otterrà un buon risultato. In tal caso l’incrocio di nomi e cognomi gira come in una roulette. Friulana. Nel contesto elettorale, il nome che ha creato un piccolo tsunami nel villaggio della politica friulana è sicuramente quello di Stefano Balloch. Imprevedibile e inaspettato. La copertura pare sia arrivata direttamente da Roma. Timbratura pesante che in molti, al netto delle preferenze, ritengono possa influenzare anche la formazione della nuova giunta. Fratelli d’Italia punterebbe fra i 3 e i 4 assessori, compreso quello pesante alle infrastrutture (Amirante) e la riconferma di Fabio Scoccimarro. Sicuramente un posto riservato al consigliere eletto in Alto Friuli che potrebbe finire a Baritussio o, in subordine, a Gallizia e consentire al secondo di entrare in consiglio. Resta la quarta opzione in cui potrebbe prendere corpo la figura di Balloch in virtù delle “coperture” di cui sopra. Poi c’è la lista “Fedriga Presidente” i cui esperti la valutano a percentuali a due cifre alte. Anche in questo caso occorre capire chi saranno i più preferenziati, oltre a Roberti, Bernardis, Di Bert, Morandini, Sibau, Liruti, Da Re, Santin, Mazzolini, Bianchettin, Elisa Palù. Nomi che vanno ad arricchire la pattuglia dei leghisti rimasti in corsa con lo storico simbolo: Slokar, Bordin, Boschetti, Zannier. Fra queste due formazioni, Lega e Fedriga Presidente, si dovrà pescare la teoria di assessori che arriverebbe fino a un numero di 4/5. Voci dal corridoio sfuggite, danno per certa Barbara Zilli (sanità??), conferme per Bini, Roberti e Zannier; e i nomi di Lirutti (sanità…) e Bordin. A questo punto le caselle della giunta sarebbero già riempite col l’innesto di Riccardi, quota Forza Italia, a chiudere il cerchio, che soffierebbe il posto all’ambizioso ZaninMtf. Riallacciando il filo Fratelli d’Italia, salgono le quotazioni di Leonardo Barberio come capogruppo e di Alessandro Basso presidente del consiglio (in alternativa Anzil). Cuore batticuore.