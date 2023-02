Sfratti&Misfatti Exxx…Polzive!!! Il mandolino italiano suona solo per gli abusivi: Inquilino di Codroipo da 30 mesi non paga l’affitto. Il debito sfiora i 100mila euri. Proprietari disperati. Un caso da “Fuori dal coro”.

Il caso era stato sollevato su queste pagine ai primi di gennaio (vedi Leopost del 10/1). Il locatario dell’immobile “Ali Babà” con annessa foresteria in via Foro Boario, non sente ragioni e, dopo il verbale di conciliazione del 12 settembre 2022 (!!!) in cui la proprietà rinunciava al recupero delle somme degli affitti non pagati per circa 90mila euri, in cambio del rilascio dell’immobile entro il 31 dicembre 2022, la situazione si è ulteriormente incancrenita. A dire il vero, l’affittuario ha consegnato ai legittimi proprietari solo il locale a uso commerciale denominato “Alì Babà” (il 10 gennaio). Per quanto riguarda invece l’appartamento a uso foresteria, l’inquilino non sente ragioni. Con l’arroganza tipica dei debitori che disprezzano il diritto di proprietà e malgrado il verbale di conciliazione in favore dell’ospite, il locatario non consegna le chiavi. Un clamoroso caso da “Fuori dal Coro” in cui i proprietari sono ormai disperati. Promesse da marinaio. Sequestrato un diritto che forse più di qualsiasi altro interpreta uno dei fondamentali bisogni dell’uomo, quello della facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Ma l’Italia è il “paese dei cachi” e il mandolino suona solo per i disonesti. A questo punto, dopo che il verbale di conciliazione è ormai spirato visto che gl’inadempienti non hanno provveduto ad ottemperare all’obbligo contenuto nel documento del settembre 2022, è stato notificato un avviso di rilascio dell’immobile su istanza della “4LG” di Codroipo (Ud) per procedere all’immissione della parte istante nel possesso dell’immobile di via Foro Boario a Codroipo per lunedì 6 marzo. L’importo del credito è intanto salito a circa 100mila euri. Chi garantisce il diritto alla proprietà nel paese dei cachi? Solo il giornalista Mario Giordano aveva indicato la strada attraverso la seguente proposta di legge: «Chi risulta legittimo proprietario di una casa deve poterne entrare in possesso in qualsiasi momento a meno che nella casa non ci sia un inquilino con regolare contratto d’affitto e con tutte le rate debitamente pagate». Codroipo, Italia.