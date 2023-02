CarrozzaMondiale Exxx…Polzive!!! Scintille funebri fra Trieste e Udine: Il carro funebre scoperto nel museo etnografico di Udine è una sòla. Lucio Fabi: “Troppi particolari non combaciano”.

La eco del ritrovamento della carrozza che accompagnò l’arciduca Francesco Ferdinando in un tratto del suo ultimo viaggio, dopo l’attentato di Sarajevo, ha raggiunto rapidamente gli appassionati e studiosi di vicende legate alla prima guerra mondiale di Trieste. Dunque il comune di Udine sostiene che la carrozza conservata nei depositi del Museo etnografico del Friuli è quella che accompagnò l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo per il suo ultimo viaggio. La data è quella del 2 luglio del 1914 (vedi foto), quattro giorni dopo l’attentato di Sarajevo che avrebbe condotto alla Prima guerra mondiale. Per il dirigente del servizio cultura friulano non ci sono dubbi: “E’ giunto qui non in quanto bene museale, ma in seguito a eventi semplicemente contrattualistici, e cioè, dopo una diatriba tra il Comune di Udine e la ditta appaltatrice dei servizi di pompe funebri dell’epoca, è stata acquisita direttamente dal Comune di Udine ed è entrata a far parte del patrimonio. Non c’era nessun atto che documentasse tutto questo avvenimento storico, e quindi, oltre che la bellezza del bene, anche la sua preziosità storica”. Secondo il triestino Lucio Fabi, autore di svariati volumi e saggi sulla prima guerra mondiale: “Quella scoperta a Udine non è nemmeno simile alle foto storiche. Potrebbe essere una topica”. Di rimando il lettore Rebelli: “A Trieste ce n’è una al museo de Henriquez, costruita dalla ditta Zimolo uguale a quella che il 2 luglio del 1914 trasportò la salma dell’arciduca Francesco Ferdinando, nipote dell’imperatore Francesco Giuseppe. Era stata ritrovata in una galleria dismessa e restaurata e dicono sia dello stesso tipo di quella del trasporto a Trieste dell’arciduca. Quale sarà l’originale?”. Conclude Lucio Fabi: “A Udine dovrebbero avere una carta d’entrata. Dalla foto del catalogo non sembra la stessa. E’ molto probabile che sia un bel carro funebre dell’800. Definirla come la carrozza dell’arciduca mi sembra azzardato”. Insomma in questo ultimo scorcio di Carnevale riprende quota la querelle fra Udine e Trieste. Un carro funebre li divide.