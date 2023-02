FratelliDiCarnia Exxx…Polzive!!! Rivolta dei BenitoRemix contro i saltatori di quaglia: Laura Tosoni si dimette dal direttivo. Il dirigente Simone Mauro: Cosa c’entra Balloch con il concetto di famiglia di Giorgia? L’ombra di Saro sul ricino. Escluso Marchetti.

A poche ore dal timbro definitivo dei nomi che si presenteranno alle regionali del 2/3 aprile (oggi l’ufficialità dopo quelli “ufficiosi” resi noti su queste pagine), all’interno della diligenza Fratelli d’Italia esplodono petardi da chilo che percuotono le circoscrizioni. A nessuno è sfuggita la “manina” di Saro che, da dietro le quinte (asse udinese Daniele Franz-Ciani-Rizzetto) ha scelto le pedine da inserire nella golosa lista. In primis Gallizia e Balloch. Sono loro due le teste di serie che, grazie agli accordi sottobanco dei tre e all’insaputa degli iscritti, sono entrati in lista. Poi vi è la questione Marchetti che fa gridare allo scandalo il Medio Friuli in cui i Benito Remix dovranno ripiegare il loro voto su De Rosa. Ecco che i primi segnali di indignazione giungono dagli iscritti di Tolmezzo e del Medio Friuli. A giochi fatti, con le sorprese Gallizia in Carnia, Igor Treleani, Silvia Pelizzo e Balloch nel collegio di Udine; Govetto ed Ester Soramel comunali di Udine, i malumori, tra coloro che hanno creduto nella Meloni fin dalla prima ora, sono pesantissimi. Prime vittime in Alto Friuli dove il già commissariato Circolo di Tolmezzo, registra le dimissioni della componente il direttivo provinciale Udine Laura Tosoni. Fulminata per l’ingaggio della già assessora di centrosinistra con Brollo a Tolmezzo, Cristiana Gallizia (il magheggio di iscriverla nella sezione di Udine non è bastato a stemperare gli animi). Così, dopo le dimissioni di Lorenzo Marchese il Circolo è ora affidato all’ex sindaco Zearo. Più complessa e rumorosa la situazione in provincia di Udine, dove il mantra dell’inclusività, figlio della sfortunata esperienza di Fini, sta creando grossi guai in vista del voto. Alcuni dirigenti sono disorientati per l’inserimento di alcuni saltimbanchi ma soprattutto di nomi che hanno poco a che fare con i principi di Fratelli d’Italia. E’ il caso dell’ex sindaco di Cividale Stefano Balloch. Il dirigente del Medio Friuli Simone Mauro è su tutte le furie. Ieri a chi scrive, il codroipese manifestava tutta la sua indignazione. Mentre volava a Fiumicello per la partita di calcio di Prima categoria, Simone Mauro osservava e cantava: “Io sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana… Io sono Giorgiaaa. Mi spieghi come faremo a far votare i nostri iscritti, simpatizzanti o cantare il refrain della leader se abbiamo in lista il neo maritato in unione civile Stefano Balloch coll’ex senatore Cerno? Nulla da dire, capisco la svolta del partito, ma questo, onestamente è troppo”. Confermate le esclusioni di Marchetti (pesa la condanna che il regolamento giudica “reato infamante” e la sua vicinanza alla corrente pordenonese di Ciriani) e di Paride Cargnelutti. Dentro, oltre agli storici Barberio, Turridano, Canciani, Diminutto, Grillo, Anzil Giau, Chiappo, D’Andreis, Daniela De Marchi, Vincenzo De Rosa, Ugo Falcone, Valentini, Catia Pagnutti e Silvia Pelizzo in quota Bertossi. In Carnia, come anticipato su queste pagine, Baritussio, Gallizia e Gonano. Intanto in rete esplode la polemica. Gira lo screenshot della pagina del Messaggero Veneto con le foto di Balloch, Treleani e Gallizia barrate. Didascalia: “Articolo da correggere perché ci sono tre foto di persone che non appartengono a Fratelli d’Italia ma sono intrufolati“. Cuore batticuore.