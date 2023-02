AvianoBaccano Exxx…Polzive!!! Bufera sulla nomina di una giornalista esperta in eventi sportivi in qualità di “esperto in comunicazione istituzionale” del CRO.

Pende una diffida contro la commissione e il direttore generale del CRO di Aviano (Pn) rispetto alle selezioni per la nomina di un esperto in comunicazione della struttura assegnato alla giornalista Silvia De Michielis. Le ragioni sono così esplicitate: Alcune condizioni poco trasparenti rispetto ai colloqui che si sono svolti a porte chiuse e il fatto che la commissione abbia privilegiato l’aspetto sportivo rispetto a quello sanitario come previsto dal bando. I due candidati (su tre) che possedevano ampie garanzie ed esperienze decennali in ambito sanitario sono stati esclusi. Per quali ragioni? In ogni caso, con decreto pubblicato all’albo pretorio venerdì scorso, il direttore generale del Cro di Aviano ha conferito all’udinese Silvia De Michielis, l’incarico libero-professionale di “esperto in comunicazione istituzionale” per il CRO di Aviano. Durata biennale e con un compenso complessivo massimo di Euro 70.000,00 lordi. La vincitrice, sul suo profilo Linkedin, tiene a precisare che fra le sue esperienze principali c’è quella di aver «curato diversi uffici stampa, sopratutto in ambito sportivo». Per questo motivo uno dei tre concorrenti ha diffidato la direzione “ad instaurare qualsiasi tipo di contratto” con la neo incaricata. Va ricordato che all’avviso pubblico del settembre 2022 avevano risposto 11 aspiranti; 5 erano stati esclusi e 3 avevano rinunciato a partecipare ai colloqui del 9 febbraio scorso. I candidati rimasti avevano queste caratteristiche: due giornalisti professionisti con un notevole bagaglio d’esperienze in campo sanitario (come da requisiti del bando) e una candidata il cui curriculum presentava, fra le esperienze principali, quella di aver «curato diversi uffici stampa, sopratutto in ambito sportivo». In realtà fra i requisiti specifici contenuti nel bando vi era quello in cui si prescriveva che “Il candidato, in aggiunta ai requisiti generali, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: dimostrata esperienza in ambito giornalistico, televisivo e istituzionale (uffici stampa), di almeno 3 anni, presso Pubbliche Amministrazioni ovvero nel settore privato (…), con

approfondimenti di temi relativi all’ambito sanitario e socio-assistenziale. Qualcosa, secondo i partecipanti, non torna. I sei candidati ammessi alle selezioni (di cui tre hanno riununciato) erano: Gianluca Bruno, Silvia De Michielis, Corrado De Paolis, Domenico Gambale, Irene Giurovich e Antonio Zitelli. Il direttore generale Tosolini ha firmato il decreto: “Ritenuto di prendere atto del verbale di valutazione dei candidati, conservato agli atti della SOC “Legale, Affari generali e gestione delle Risorse Umane”, redatto dalla Commissione Esaminatrice in data 09.02.2023, propone l’assegnazione dell’incarico in argomento alla dott.ssa Silvia De Michielis, in possesso di Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità e degli altri requisiti previsti dal bando”.