SaleElettorale Exxx…Polzive!!! La nuttata più complicata dei Benito Remix. Chi ha detto che la lista di Udine per le regionali è chiusa? Spunta il caso Treleani. Altissima temperatura in Lega per il nome di Mariano Zufferli. Sabato Dreosto presenterà la lista delle regionali a Udine.

Due partiti (Lega/Fratelli d’Italia), una tenzone. Nei quartieri alti dei Benitez Fvg il profumo del ricino ha iniziato a diffondersi già dal primo mattino di ieri, lunedì. Alle dimissioni della consigliera comunale di Tolmezzo Laura Tosoni dal direttivo provinciale di Udine, si sono aggiunti i commenti alla pagina del Messaggero Veneto con le foto di alcuni candidati. Il resoconto ha provocato reazioni incontrollate e distorte. Un autore ignoto, ma profondo conoscitore delle dinamiche tricolori, ha fatto girare lo screenshot del Messaggero Veneto corredato da un commento fulminante: “Articolo da correggere…ci sono tre foto di persone che non appartengono a FdI ma si sono intrufolate“. I nomi dei tre intrufolati sono quelli di Balloch, Gallizia e Igor Treleani. Evidentemente molti iscritti non hanno gradito lo standing troppo inclinato al “politicamente corretto” che il partito sta prendendo. Alcuni parlano addirittura di “snaturamento” dell’identità patriottica, sociale e futuristica di coloro che si sono abbeverati alle prodezze di Campo Imperatore. Va da sé che nel fascicolo delle doglianze, dopo Gallizia e Balloch, è entrato anche il nome di Igor Treleani, che, quando era sindaco di Santa Maria la Longa, aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere da parte del capo dello Stato perché “non ha mai ostacolato l’arrivo nel proprio comune dei migranti”. Proposta dal Prefetto di allora Zappalorto che così motivava la scelta: “Si è speso per l’accoglienza, ha dimostrato la propria solidarietà: per questo motivo mi pareva giusto lanciare un segnale, mi sembrava che questo impegno meritasse un riconoscimento». Con queste premesse pro accoglienza, l’elettore appare disorientato, teme una deriva progressista i cui capisaldi sbandierati dal trio Giorgia-Guido-‘Gnazio sono solo un lontano ricordo. Ma le tensioni non si esauriscono con le onorificenze e in queste ore raggiungono vette fino ad oggi inesplorate. Stasera la titolare del simbolo, Giorgia Meloni, certificherà la lista dei candidati alle regionali che Gianni Candotto porterà alla firma. Che accadrà lungo il tragitto Cervignano-Roma? Quali nomi verranno inseriti o esclusi all’ultimo? Sicuri che la lista si chiuderà come annunciato ieri? Come insegnava sua maestà il tecnico: “Partita finisce quando arbitro fischia”.

L’altro partito in tenzone è quello di Salvini che in Friuli, l’infaticabile Dreosto non sa come fare per mascherare il cortocircuito con Fedriga. Sabato 25 a Udine i vertici regionali presenteranno le 5 liste per le regionali. Da qui al fine settimana tutto può ancora succedere, anche la candidatura in extremis di Mariano Zufferli, sindaco di San Pietro al Natisone. Sabato scorso, a margine delle assise del congresso provinciale all’ente Fiera, il primo cittadino non escludeva l’ipotesi: “Perché non dovrei candidarmi? sono un sostenitore e un iscritto alla Lega da molto tempo, potrei dare un grande contributo alla causa di tutta l’area”. Se Bosello e Dreosto concordassero per la sua presenza in lista, nella zona del cividalese la concentrazione di candidati del centrodestra sarebbe infernale: Zufferli, Balloch, Sibau, Novelli, Elia Miani. Cuore batticuore.