FugaDolomitica Exxx…Polzive!!! Polverone sull’Hotel Margherita-Intimità di Cimolais (Pn). La regione sborsa 550 mila euri per ingrassare un privato. Operatori economici infuriati: pronti a passare col Parco Dolomiti Venete.

Come si legge su “Il Gazzettino”, i residenti vogliono costituire un Comitato per passare con il Parco delle Dolomiti Venete, provincia di Belluno. La più attiva, Maria Borsatti di Cimolais assicura: “Ho già chiesto un appuntamento al sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin per sapere se è possibile trasferire il nostro Comitato, via referendum, nel parco delle Dolomiti venete”.

L’argomento ha incenerito l’intera Val Cimoliana (Pn). Le ragioni del polverone sono da ricondursi all’acquisto, da parte dell’Ente Parco Dolomiti Friulane, di una struttura ricettiva di un privato: l’albergo Margherita (buen ritiro-intimità di un paio di famosi politici regionali) della famiglia Protti di Cimolais. L’Ente pubblico, presieduto dal sindaco di Erto Carrara, ha sborsato oltre 500mila euri su un totale di 640 mila. Soldi pubblici che la regione ha destinato all’ente. Le perplessità dei cittadini, amministratori e degli operatori commerciali della zona si sono subito fatte sentire. Il sindaco di Frisanco Sandro Rovedo: «La cifra di 640mila euri è un importo considerevole considerando che copre solo l’acquisto dei “muri” a cui andranno aggiunti la voci di adeguamento e arredi. Stiamo portando l’Ente a fare attività immobiliare che non è la sua attività propria. Ci stiamo sostituendo al principio del libero mercato e rischiamo di fare concorrenza sleale ai privati». E infatti gli operatori locali sono sul piede di guerra, vogliono passare col Veneto. Dopo le interrogazioni presentate in regione da parte dei consiglieri regionali Gianfranco Bidoli (Patto) e Mauro Capozzella (5Stelle), la protesta si è allargata a titolari di esercizi pubblici, albergatori e semplici cittadini di Cimolais, Erto-Casso e Claut. Costoro sono intenzionati a costituire un piccolo Comitato e chiedere la convocazione referendaria per abbandonare l’Ente friulano e passare a far parte del Parco delle Dolomiti Venete. Uno smacco clamoroso per la Lega e per il suo assessore di riferimento nella zona, Stefano Zannier le cui possibilità di raccogliere voti nella pedemontana pordenonese sono molto basse. E i rischi di un magro risultato per il Carroccio sono molto alti. I residenti della Val Cimoliana sono ancora storditi per via delle “influenze” che hanno portato all’acquisto mirato di quella struttura. A dicembre il Consiglio dell’Ente aveva deliberato di identificare nell’Hotel della famiglia Protti quello più “interessante”. Per questo motivo, il consigliere regionale Capozzela aveva interrogato l’assessore Zannier per sapere “Quale progetto è previsto per il Parco Dolomiti Friulane in considerazione dell’acquisto di un hotel? Quali finalità turistiche eco-compatibili sono contenute nell’operazione?” Inoltre, ricordava l’esponente grillino, “la legge in materia di parchi si prefigge uno sviluppo sociale, economico e culturale; quali sono i contenuti del progetto che ha portato alla scelta di finanziare l’acquisto di un albergo?”. Dal canto suo, il consigliere Bidoli ribadiva: “L’acquisto di una struttura ancora in attività, come l’hotel Margherita (famiglia Protti) appare come una operazione disarmonica”. Per i due interroganti l’acquisto di una struttura privata con soldi pubblici è una stortura del libero mercato, una violazione del principio della concorrenza. Inoltre emergono sospetti su come è stata avviata l’istruttoria. Di fronte a questi magheggi una decina di residenti, operatori, ristoratori, titolari di bar vogliono uscire dall’Ente parco Dolomiti friulane e passare in quello Veneto. Ma dietro l’iniziativa si nasconde il malcontento da parte dei titolari di attività commerciali che lamentano una certa negligenza da parte dell’Ente. Afferma l’animatrice dell’iniziativa Borsatti: “Vogliamo sapere se la nostra gente, quella che fatica qui ogni giorno, è contenta dell’operato dei vertici del Parco delle Dolomiti Friulane”. Via al referendum e sbrego elettorale. Verifica il 2 e il 3 aprile.