StampaCanta Exxx…Polzive!!! Vendita Piccolo e Messaggero Veneto. Prende corpo la cordata guidata da Enrico Marchi (Finint) su tutte le testate del Triveneto. Asse con altri imprenditori: 5 milioni a testa.

Di Enrico Marchi ne ha parlato a gennaio anche “Forbes Italia”.

«Dalla marca trevigiana, al cuore di Venezia (aspira a fare il sindaco, oppure…). Marchi è presidente del gruppo Banca Finint, controllato da Finanziaria Internazionale Holding, basata a Conegliano Veneto, e della Save, l’aeroporto veneziano, con interessi in tutto il Triveneto che sfociano anche su Lignano (il progetto del grande Resort a Riviera; vedi leopost). Marchi è diventato a pieno titolo uno dei protagonisti dell’economia e della finanza del Nord-Est». E’ quello del presidente dell’aeroporto il nome più accreditato nell’operazione vendita delle testate del Gruppo Gedi del Triveneto. Dopo le anticipazioni di leopost, oggi ne dà conto Dagospia, con ulteriori dettagli:

«Enrico Marchi ha da sempre una fissa, quella di fare della sua Banca Finint la Mediobanca del Nord-est. La seconda fissa è quella, covata sotto la cenere, di fare politica. E ora il 66enne imprenditore trevigiano, che è anche proprietario dell’aeroporto di Venezia, probabilmente vede il mezzo e anche il fine. Il fine sono infatti le elezioni regionali del 2025. Il doge veneziano Luca Zaia non potrà ricandidarsi (a meno che non modifichino la norma che è al vaglio del consiglio regionale ndr), perché è già al 3° mandato, e quindi si apre una voragine, considerando che la sinistra in Veneto non vincerà mai e la destra è spaccata fra leghisti zaiani e Salviniani e Fratelli d’Italia.

Il buon Marchi, che ama arruolare nel suo salotto il meglio del management italico, dall’ex amministratore delegato di Generali Giovanni Perissinotto a Franco Bernabé, si è dotato anche di due importanti consulenti “politici”, l’ex direttore dei quotidiani locali Gedi Paolo Possamai e l’ex ministro agordino Federico D’Incà. (…) Marchi avrebbe puntato i quotidiani locali veneti e friulani di Gedi, che John Elkann ha messo in vendita. Il patron di Finint però non lo vuole fare da solo, forse proprio per non essere in conflitto qualora volesse candidarsi al dopo Zaia, e così da qualche mese sta convocando a cena i più importanti imprenditori locali per mettere su un club deal. Il ticket sarebbe di 5 milioni a testa, tutto sommato una cifra che molti si potrebbero permettere. In realtà, però, non sembra che il progetto stia raccogliendo troppi proseliti, e i chiamati in causa si stanno chiamando fuori uno a uno. Il patron di Danieli Gianpietro Benedetti ha smentito informalmente, Franco Stevanato, l’uomo quotato a New York, formalmente. Ma sembra che il fronte del no sia molto ampio, e vada dal presidente Veneto Enrico Carraro a quello padovano Leopoldo Destro, dalla famiglia Zoppas a quella Zanatta di Tecnica, da Stefano Beraldo di OVS ai Del Vecchio. L’unico che avrebbe accettato è l’acciaiere padovano Alessandro Banzato. Ma Marchi non demorde, e chi lo conosce sa che prima o poi ce la farà. La politica locale ha intanto annusato l’aria ed è cominciata la guerriglia. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha introdotto una tassa d’imbarco all’aeroporto di Venezia, mentre Zaia ha addirittura fatto un comunicato che si conclude con un “resto a disposizione” molto sibillino. Intanto in molti stanno aspettando le mosse di “Caltariccone”, proprietario del Gazzettino». In ogni caso con stasera finiscono i bagordi di Carnevale. Da domani si fa sul serio e in Friuli le antenne sono ben puntate verso l’aeroporto.