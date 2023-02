FareDisfare Exxx…Polzive!!! Apoteosi del treccartatismo ieri sera a Martignacco. Saro presenta il libro e tira la zampata: Delendi favorito per la vittoria alle comunali.

Se Gianni Morandi rappresenta il revival al Festival di Sanremo, Ferruccio Saro (ieri in cravatta) è il generatore infaticabile dei testacoda della politica friulana; almeno fino al grande sbrego con ProgettoFvg. L’ex senatore è stato celebrato ieri sera proprio in combinazione con la zampata delle comunali dove ha compiuto l’ennesimo capolavoro. Fuori il candidato Michele Stella, dentro l’amico Mauro Delendi in un alleanza in cui c’è tutto e l’incontrario di tutto. Ovvero Fare e Disfare come il titolo del libro che è stato presentato ieri sera al teatro Impero di Martignacco. In sala tanti attori del cinema “proporzionale” cui il regista Saro ha pilotato negli anni ’90 a suo piacimento, grazie a un modello elettorale fatto a sua immagine e somiglianza che gli ha permesso, facendo e disfando, di sostituire presidenti di regione come calzini. Gli aneddoti narrati sono stati tantissimi. Incalzato da Cerno, Mosanghini, Terasso e Giani, Saro ha ripercorso gli anni ruggenti del consiglio regionale: i 500 miliardi destinati allo stadio Friuli, il caso di un triestino (Antonione) presidente della regione per la prima volta; i ricordi di Craxi ma soprattutto l’elezione diretta del presidente della regione. Quel simul stabunt aut simul cadent, che metteva fine alle spericolate triangolazioni consiliari. Ed è in quelle geometrie proporzionalistiche che Saro mette fine al patto non scritto fra il Friuli e Trieste in cui, dopo le elezioni del 1998, un triestino diventa capo della giunta. Saro, lo ha detto anche ieri sera, si era rifiutato di assumere l’incarico perché: “Non mi sentivo appoggiato dall’opinione pubblica”. In realtà sapeva benissimo che Antonione non aveva nessuna voglia di restare a Trieste e aveva già in tasca un biglietto per Roma (ci andò nel 2001). Saro Treccartaro, annusata l’operazione del triestino, aveva rifiutato la carica perché voleva seguire la via del parlamento anche lui. La regione, abbandonata da tutti e con Forza Italia in piena forma, finiva nelle mani di Illy e, finalmente, veniva introdotto il sistema di elezione diretta del presidente. Elementi di chiarezza e stabilità in consiglio. Il tramonto del Fare e Disfare. Resta l’appendice Martignacco i cui esiti si conosceranno il 3 aprile.