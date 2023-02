SfracelliD’Italia Exxx…Polzive!!! Caos fra i BenitoRemix friulani. Le liste per le regionali decise a Roma. Convocato urgentemente un vertice per domani mattina a Udine.

Cuore batticuore sulle liste per le regionali di Fratelli d’Italia in particolare sul collegio di Udine. Dopo la bufera che si è alzata a causa degli ingaggi di Cristiana Gallizia, ex assessora del sindaco Brollo e dell’ex sindaco di Cividale Balloch, a Roma stanno perfezionando i dettagli per le liste per il collegio del capoluogo friulano. Il primo indizio è la convocazione urgente di un direttivo provinciale dei Benito Remix per domani alle 11 nella sede di Udine. L’avviso è giunto ai militanti alle 19 di stasera. Cosa è successo? Alcune voci non “ufficiali” sostengono che a Roma nella lista del collegio di Udine sarebbero apparsi i nomi di Fabio Marchetti e di Paride Cargnelutti. L’onorevole Rizzetto smentisce. Cosa dovrà comunicare domattina il segretario provinciale Gianni Candotto? forse i nomi che dovranno togliere il disturbo? Qualora questa notizia fosse vera, il dato politico dei Benito Remix friulani sarebbe clamoroso: Il partito è nelle mani del pordenonese Ciriani, ovvero del ministro Ciriani .