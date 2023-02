CartaCanta Exxx…Polzive!!! Orgoglio friulano per l’acquisto delle testate Gedi del Nordest: L’assessore Bini apre il negoziato con John Elkan.

Le voci che si erano diffuse alla fine della settimana scorsa rispetto a un interessamento dell’assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Sergio Bini in merito all’operazione Gedi, prendono i connotati dell’ufficialità. Non è dato ancora sapere in quali forme la trattativa sia stata avviata, una cosa però è certa, a Torino sono al corrente della discesa in campo del player friulano interessato all’acquisto delle testate Gedi del Nordest che comprendono Messaggero Veneto e Il Piccolo. La svolta che ha fatto scattare gli interessi del leader delle aziende di servizi friulano è stata l’annunciata flessibilità dell’amministratore delegato di Gedi, Maurizio Scanavino in cui dichiarava tramontato il “perimetro di riferimento aziendale” che era stato delineato nel settembre scorso, aggiungendo l’opzione “vendita singola dei quotidiani”. Una soluzione più vicina alle esigenze dell’assessore di scuola Ambrosetti che dovrebbe germogliare con i quotidiani ed estendersi alla multisettorialità. Obiettivo: quello di creare un nuovo polo d’informazione arricchito dalle più moderne e sofisticate tecnologie del settore che abbia come mission quello di innalzare il livello tecnico e qualitativo dell’informazione regionale. Il riferimento a Il Piccolo e il Messaggero Veneto è evidente, visto che fanno parte del pacchetto dei giornali in vendita anche il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi. Fra i competitors c’è il presidente dell’aeroporto di Venezia Enrico Marchi, che acquisterebbe l’intero pacchetto. Sulle mosse del presidente della Finint (Conegliano) s’inserisce la novità dell’assessore Sergio Bini che non esclude una sinergia fra Veneto e Friuli magari con una combinazione di interessi che consenta alle due testate friulane di rimanere con la proprietà in regione.