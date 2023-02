CampioniPedoni Exxx…Polzive!!! Facciamo schifo alcazzo. Tre allenatori della squadra di Basket Apu-Udine, sanzionati dal giudice sportivo per comportamento offensivo durante una partita di Under. Sanzionata la società.

Il basket demolisce in un lampo tutta la mirabile prosopopea friulana sull’ospitalità locale. Gli artefici del “facciamo schifo al cazzo”, ovvero i tre allenatori dell’Apu: Gabriele Grazzini (in 2a), il mito Carlo Finetti e Gabriele Tonelli durante la partita di categoria Under contro gli Junior Leoncino di Mestre, non hanno fatto altro che insultare per tutta la durata dell’incontro il povero allenatore dei veneti. A fine partita il tecnico dei mestrini, in pieno giramento di palle, ha rincorso uno dei tre, per chiedere spiegazioni. Nulla da fare i tre di “facciamo schifo al cazzo” sono fuggiti a gambe levate come conigli. Per questo motivo, il giudice sportivo li ha sanzionati. Per Grazzini, Fienetti e Tonelli (riconosciuti fra il pubblico), l’accusa è di deplorazione per comportamento offensivo nei confronti dell’allenatore squadra avversaria al termine della gara. Sanzionata l’Apu con un’ammenda di 165 euri “perché al termine della gara alcuni sostenitori dell’Apu Basket invadevano il campo di gioco mentre gli aventi diritto erano ancora in campo e offendevano il primo allenatore avversario”. Questi i provvedimenti disciplinari contestati al team della Gsa. Mai parole di un tecnico furono così profetiche: “Abbiamo fatto schifo al cazzo”. Dentro e fuori dal palasport.