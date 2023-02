SfracelliD’Italia Exxx…Polzive!!! Il pugno di Ciani-Ciriani sulle liste per le regionali. Udine asfaltata e commissariata dai pordenonesi. BenitoRemix in rivolta da Tolmezzo a Codroipo. Leopost “purgato” da Simone Mauro.

Paolo Ciani, Luca Ciriani e W.Rizzetto avevano illuso fino all’ultimo i candidati di Fratelli d’Italia alle regionali del collegio di Udine. Volevano far credere che le liste erano ormai chiuse. Non ci sarebbe stata alcuna possibilità per Marchetti né per altri (Cargnelutti). Nulla é ancora confermato ma la foto ripresa dalla rete dimostra il contrario. Marchetti e Di Natale erano stati convocati dal ministro Luca Ciriani domenica scorsa a Polcenigo (Pn) per la presentazione dell’ex sindaco Della Toffola alle regionali. In quella circostanza, mentre a Udine facevano finta di chiudere le liste. Marchetti riceveva le rassicurazioni del Ministro per il suo posto in lista. Friulani coglionati. Sonoramente. Il caso dell’ex sindaco di Codroipo in ipotesi lista ha fatto esplodere petardi da chilo in ogni angolo del Friuli. Il dato politico è uno solo: la provincia di Udine risulta commissariata dal ministro Ciriani e la città governata dal gerarca Paolo Ciani. In questi giorni è stata firmata la pagina più brutta del Friuli politico. La provincia più ampia strapazzata e ridotta a merce di scambio per saltimbanchi e parassiti dell’ultima ora pronti a saltare sulla diligenza profumata di ricino. Cosa c’entra se non sono iscritti? cosa c’entra se devono occupare spazi già destinati a militanti che si sono fatti un culo come una verza per raccogliere iscritti e promuovere il verbo meloniano? Il malcontento ormai serpeggia in ogni angolo della regione; in ogni circolo. A Tolmezzo la Tosoni si è dimessa; nella fascia pedemontana alcuni iscritti hanno minacciato di strappare la tessera, alti dirigenti hanno assicurato che non andranno a votare, il segretario provinciale Gianni Candotto aveva convocato una riunione urgente per stamattina, poi annullata. Cosa doveva comunicare? forse le sue dimissioni? I BenitoRemix destinati a eseguire a comando gli ordini dei pordenonesi trasferiti a Roma, dove nella Capitale si decide tutto. Del resto la centralità del partito è consacrata nel suo Dna: Patria! e rifiuto totale a qualsiasi forma di autonomismo. E pure di qualche critica. Se qualche iscritto si lamenta, viene immediatamente purgato. Il vizio del ricino è comunque ancora attivo. Leopost è stato diffidato via Pec dal legale di Simone Mauro per aver riportato i passaggi di una lunghissima telefonata in cui si sfogava col giornalista per la situazione candidati. Parole irriferibili che chi scrive non ha riportato. Eppure tanto è bastato per ricevere l’avviso: Tu scrivi e io ti stango! Fischia il sasso sulle teste dei Benito Remix.