UffaLaTruffa Exxx…Polzive!!! Cittadino straniero simulava disabilità per tirare la pensione d’invalidità civile senza titolo. La giostra del finto invalido è andata avanti per 15 anni.

Fonte Comando:

“I Finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno individuato un soggetto di cittadinanza straniera che simulando disabilità innanzi alle commissioni mediche e aggravando di molto le proprie disabilità motorie in occasione delle visite tenutesi nei procedimenti volti al riconoscimento dell’invalidità civile e al suo aggravamento aveva beneficiato, dall’anno 2008, per oltre 15 anni, della pensione di invalidità civile, per oltre € 55.000. Le indagini sono state svolte attraverso l’acquisizione e l’analisi della copiosa documentazione prodotta a sostegno della condizione di invalidità permanente, all’escussione a sommarie informazioni dei membri delle commissioni mediche nonché dei condomini e dei componenti della cerchia amicale oltre all’effettuazione di

molteplici pedinamenti, osservazioni e appostamenti durante i quali sono state realizzate foto e riprese video che hanno consentito di comprovare la fittizia condizione medica dichiarata e la conseguente indebita percezione di denaro pubblico a danno dello Stato. Dagli accertamenti svolti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità penali, il soggetto è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato ai sensi dell’art. 640, comma 2, c.p. per aver beneficiato della pensione di invalidità simulando la propria malattia. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro per equivalente dell’immobile di proprietà, di valore pari a circa € 90.000, fino a concorrenza dell’importo indebitamente percepito, a garanzia del credito vantato dallo Stato”.