UffaLaTruffa Exxx…Polzive!!! Bidonatore seriale della porta accanto aveva tirato sù ricchezza illecita per due milioni di euri con le caparre che chiedeva ai clienti per l’acquisto di auto. Sequestrati immobili a Pordenone, Treviso e in Costa Smeralda.

I militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno dato esecuzione a un sequestro di prevenzione patrimoniale per un valore complessivo di oltre un milione e duecentomila euro emesso, su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia, nei confronti di un trentasettenne dedito per anni alla commissione di plurime e reiterate condotte criminose. L’uomo, insieme ad altri membri del proprio nucleo familiare, oltre ad esercitare commercio di autoveicoli attraverso concessionarie intestate a terzi induceva metodicamente i malcapitati a farsi pagare ingenti somme di denaro, corrispondenti a caparre per l’acquisto di auto lussuose di importazione estera, di fatto mai consegnate ovvero con caratteristiche contraffatte, beneficiando così di ricchezza illecitamente accumulata, e mai dichiarata, per circa 2 milioni di euro. Grazie agli accertamenti svolti nel corso di approfondite indagini patrimoniali, coordinate dalla Procura di Venezia sono stati individuati “assets” per oltre 1,2 milioni di euro, tra cui n. 7 beni immobili nelle province di Venezia, Pordenone e Sassari (in particolare, un appartamento ubicato in Costa Smeralda), nonché liquidità finanziarie depositate nei conti correnti personali e societari.