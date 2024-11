AcciaieriaAgonia Exxx…Polzive!!! Accolta la sospensiva dei ricorrenti contro la consegna delle firme. Honsell: “I nominativi che hanno firmato la petizione contro l’acciaieria non verranno consegnati alla Danieli”. Discussione il 21 novembre.

Il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell tiene a precisare: “L’undici novembre non verranno consegnate dalla Regione agli avvocati della Danieli i nominativi dei 21.974 cittadini che firmarono la petizione contro l’acciaieria nella laguna di Marano’. É stato depositato al Consiglio di Stato il ricorso in appello contro la sentenza del TAR che imponeva di consegnare le liste dei sottoscrittori complete di tutte le loro generalità alla Danieli. Questa mattina (venerdì) il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Paolo Giovanni Nicoló Lotti, ha concesso la sospensione dell’esecutività della sentenza, che verrà discussa il 21 novembre. Ribadisce Honsell: “Esprimo grande soddisfazione per questa decisione ancorché non definitiva. É un diritto dei cittadini sancito dalla Costituzione e dallo statuto della Regione poter esprimere attraverso l’istituto della petizione la propria opinione politica ed essere tutelati senza intimidazioni e rispettando la riservatezza. Il Presidente Fedriga – continua Honsell – non ha ancora voluto autorizzare il ricorso e ha ancora due giorni per rimediare e non abbandonare al loro destino oltre 20.000 cittadini chiamati a dover rispondere in sede legale e civile della loro opinione politica. Per questo abbiamo sentito noi tre il dovere di tutelarli, in quest’epoca nella quale il dissenso diventa una colpa”.