CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Autunno da dimenticare per i quotidiani. Le edizioni cartacee non seducono più il lettore. Il Piccolo e Messaggero Veneto (meno mille copie, al limite della zona rossa 20.000) sotto stress. I social sempre più protagonisti.

Gli analisti di “Accertamenti Diffusone Stampa” (ADS) hanno pubblicato i corrispettivi di vendite dei quotidiani in forma cartacea e digitale del mese di settembre 2024. Per i giornali del gruppo Nord Est Multimedia (Nem) che ha rilevato da Gedi, Il Piccolo, Messaggero Veneto, Il Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, la Nuova di Venezia e La Tribuna di Treviso, è una stagione raggelante. Rispetto ai mesi estivi le vendite individuali cartacee (cartacee) registrano dei cali molto importanti. Il Mattino di Padova passa da 9.100 copie di giugno a 8.600 di settembre; calo secco anche per il Piccolo di Trieste: da 9.429 di giugno a 8.800 di settembre; Messaggero Veneto perde più di 1.000 copie: dalle 21.791 di luglio a 20.600, si sfiora la zona rossa 20mila. Non vanno meglio le cose se, nel computo delle vendite, si considerano anche le copie digitali. Il Mattino di Padova totalizzava, nel mese di giugno, 10.580 copie digitali+cartacee, oggi resta congelato a 10.200; Il Piccolo da 13.000 di giugno a 12.400 di settembre. Messaggero Veneto scende da 26.000 di giugno a 24.600 di settembre (era 25.300 ad agosto). In quanto agli altri quotidiani del nordest e nazionali Il Gazzettino edizione cartacea scivola da 26.828 di giugno a 26.000 di settembre; cartaceo+digitale: 42.000. I nazionali se la cavano. Corriere della Sera da 122.000 copie cartacee del mese di giugno è passato a 119.300 del mese di settembre. Stesso mese cartacee+digitali: 231.000. In calo, ma in attesa del dato di ottobre per via degli scoop sulle “spoe”, Il Tempo del direttore Tommaso Cerno. Il quotidiano romano che si legge nella sola zona di Roma vende 6.000 copie cartacee e 7.400 più il digitale. Nel mese di agosto erano 7.400 e 9.700 (cartaceo più digitale). Resta impressionante il calo delle vendite dei quotidiani in generale anno su anno. In alcuni casi si supera anche il 20%