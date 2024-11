MonfalconeCantierone Exxx…Polzive!!! Il ministro Piantedosi invita a Roma l’europarlamentare Anna Cisint per approfondire il protocollo “Riduzione dei subappalti”. Rizzetto (FdI): “Investire sulla formazione per creare nuovi posti di lavoro”. Dimezzati i rintracci di migranti negli ultimi 12 mesi.

Quella di oggi è stata la prima tappa del roadshow “Cantieri aperti, vista sul futuro” organizzato da Fincantieri nello stabilimento di Monfalcone che ha visto la presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. L’europarlamentare Anna Cisint ha raggiunto l’esponente di governo nel pomeriggio causa impegni a Bruxelles dov’era impegnata con le audizioni dei candidati a Commissari europei. L’ex sindaca ha consegnato al Ministro la proposta di Protocollo, condivisa con la Regione, che è stata predisposta dall’ente locale per rendere compatibili i nuovi fabbisogni di personale del cantiere con procedure di sostenibilità sociale e per la riduzione del modello basato sui subappalti. Piatedosi ha mostrato particolare attenzione per le posizioni formulate e ha prefigurato un prossimo invito di Cisint in sede ministeriale per l’approfondimento dei temi affrontati. Al roadshow monfalconese ha partecipato anche l’onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia, presidente della commissione lavoro alla camera dei deputati. “Fincantieri è un’eccellenza italiana – ha affermato Rizzetto – ben strutturata e pronta per affrontare le nuove sfide della navalmeccanica. Virtuosa la sua iniziativa di avviare percorsi di apprendimento con l’obiettivo di ricercare, formare e assumere lavoratori addetti alla costruzione navale. Attualmente abbiamo un aumento del lavoro stabile e un record dell’occupazione, ma è fondamentale investire ancora di più sulla formazione così da creare nuovi posti di lavoro. Serve prevedere anche quote di immigrazione regolare attraverso l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, una visione presente anche nel ‘Piano Mattei’. Formare giovani immigrati in modo da rispondere alle esigenze del nostro mercato del lavoro non solo è strategico ma impedisce l’immigrazione clandestina e illegale. Una immigrazione regolare e formata – ha concluso il presidente di commissione – apre dei canali proficui per quei tecnici e professionisti che cercano lavoro e che sono richiesti dal mercato del lavoro italiano”. Riguardo l’immigrazione, il ministro ha reso noto che i rintracci dei migranti sono dimezzati nel 2024. Il mantenimento della sospensione dell’accordo di Schengen produce un effetto “deterrente” sugli ingressi.