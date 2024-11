RiccardiPetardi Exxx…Polzive!!! Premiati a Udine i negozianti per la lunga carriera. La regione rappresentata dall’assessore alla protezione civile e sanità. Il delegato alle attività produttive Bini marca visita.

E’ stato celebrato stamattina il tradizionale appuntamento con le premiazioni dei Maestri del Commercio, iniziativa che la 50&Più Udine – l’associazione del presidente Guido Michilelis che all’interno del sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia opera per la promozione sociale della terza età – promuove dal 1975. Sono stati premiati i commercianti della provincia friulana individuati per la lunga carriera professionale a gestire per lo più piccoli negozi, valore non solo economico, ma anche sociale dei paesi del Friuli. Tuttavia durante la festa sono stati in molti ad aver notato l’assenza dell’attivissimo assessore alle attività produttive Bini al tavolo di presidenza (ha partecipato al convegno organizzato dall’Università di Udine “Giornate del turismo 2024”). Assenza compensata dal delegato alla sanità e alla protezione civile, Riccardi. C’è solo una spiegazione che giustifica la partecipazione del delegato alla sanità in castello: quella di un legame fra la terza età dei premiati e la salute. I più maliziosi notano invece un singolare attivismo dell’assessore magari nella speranza di un terzo mandato (quale?) che lo proietti nell’alveo dell’ambizioso obiettivo. Resta in ogni caso sorprendente, in momenti in cui la regione è impegnata coi distretti del commercio e di assestamenti di bilancio, l’assenza dell’assessore Bini. C’era invece, immancabile, il vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine e della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo, accompagnato dal vicesindaco di Udine e assessore alle attività produttive, Alessandro Venanzi. La 50&Più era rappresentata dal vicepresidente vicario Sebastiano Casu e dal presidente Guido De Michielis. La durata professionale per la lunga carriera della trentina di premiati era così suddivisa: 11 aquile di diamante (oltre 50 anni di attività), 12 d’oro (oltre 40 anni) e 5 d’argento (oltre 25 anni).