CarcereUdine Exxx…Polzive!!! I detenuti vivono in condizioni di degrado inaccettabili. Il garante organizza un seminario con ospiti pagati 500 euri a botta come rimborso spese per la gita a Udine.

Solo una settimana fa la politica regionale rifletteva sullo stato della casa circondariale. La consigliera Manuela Celotti (Pd) affermava: «Le condizioni del carcere di via Spalato a Udine sono estreme e inaccettabili dal punto di vista igienico sanitario. Vista l’intollerabile condizione di degrado degli spazi del piano terra che ospita la prima sezione carceraria – prosegue Celotti -, denunciata nei giorni scorsi dal garante di Udine e che ho riscontrato personalmente a seguito della visita effettuata lo scorso 25 ottobre insieme al collega Honsell, ritengo necessario che la questione venga messa al centro del dibattito consiliare». Le condizioni peggiorano di giorno in giorno e non si vedono miglioramenti. Allora si cerca di riparare con la convegnistica che già ai tempi del garante Franco Corleone era diventata una prassi. L’attività oggi viene seguita dall’avvocato Andrea Sandra, garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Il seminario, dal titolo: “Udine controcorrente: una rivoluzione gentile” è in corso in sala Ajace. I relatori, pur in presenza di un tema che dovrebbe spingere gli invitati ad intendere l’argomento come missione, non rinunciano nemmeno ai rimborsi spese che, in alcuni casi, raggiungono anche i 500 euri. E le condizioni dei detenuti non cambiano. Pertanto sono state aurorizzate le seguenti spese dei relatori a titolo di rimborso: € 400,00 dott. Anastasia Stefano; € 400,00 dott. Cascini Giuseppe; € 500,00 sen. Corleone Francesco; € 100,00 Dott.ssa Favero Ornella; € 400,00 Prof. La Varra Giovanni; € 500,00 Arch. Marcetti Corrado; € 200,00 Prof. Rombi Natalia; € 500,00 Arch. Scarcella Leonardo. La spesa complessiva è pari a euro 3.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio. Per quanto tempo, dopo il seminario, le condizioni resteranno inaccettabili?