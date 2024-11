LottoGasparotto Exxx…Polzive!!! Archiviazione totale per l’ex presidente di Ambiente & Servizi. Era accusato dalla Kronospan. Da due anni sulla graticola e costretto a dimettersi dalle cariche. Chi paga i danni morali?

Il Tribunale di Pordenone ha disposto l’archiviazione totale del procedimento a carico di Isaia Gasparotto. Era stato denunciato dalla Kronospan, la multinazionale austriaca che vorrebbe ampliarsi nella Zona industriale Ponterosso di San Vito al Tagliamento (Pn) per produrre pannelli di truciolare con il rifiuto legnoso. Gasparotto era stato accusato di avere commesso presunte irregolarità legate al fatto di avere commissionato uno studio ambientale per verificare i possibili impatti del nuovo stabilimento sui lavoratori della società Ambiente Servizi, di cui Gasparotto era all’epoca presidente. L’avvocato difensore Luca Ponti ha rilevato la attività dell’assistito come doverosa e che i vertici della società avessero il diritto di richiedere la consulenza ambientale. Proprio a causa delle polemiche conseguenti alla denuncia Gasparotto era stato costretto a dimettersi dalla Società