SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Un caso psicologico colpisce uno sbalinato dirigente di Asugi: Smentito il Direttore Poggiana sugli accordi raggiunti. In fumo il conferimento delle progressioni economiche. No privilegi nella conca triestina. UilFpl e Nursind avvertono: a rischio gli scatti di anzianità 2024. Fials e Cgil complici.

Sull’annosa e ormai insostenibile, per i lavoratori dell’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, questione dei fondi separati fra l’area giuliana e quella isontina, spunta un fenomeno psicologico: quello che ha colpito un dirigente di Asugi che, per dimostrare la propria competenza e autostima, ha troncato accordi ottimali raggiunti faticosamente dalle sigle sindacali con il direttore generale Poggiana. Lo strappo si è consumato durante l’ultimo incontro del 5 novembre scorso sollecitato dai segretari generali di UilFpl Stefano Bressan e Luca Petruz per discutere delle disparità di trattamento dei lavoratori sbilanciate in favore della conca giuliana rispetto a quella isontina. I primi sospetti sono stati subito confermati. Al vertice si era presentato il direttore risorse umane dell’Asugi Michele Rossetti che ha preso il posto del responsabile relazioni sindacali. Il dirigente ha presentato il documento di unificazione del fondo contrattuale per le progressioni economiche stravolgendo ciò che il Direttore Generale dell’azienda aveva stabilito nel precedente incontro sindacale del 24 ottobre in merito all’unificazione dei fondi contrattuali dell’area giuliana e dell’area isontina. Una proposta irricevibile che è stata rigettata da UilFpl, Nursind e perfino CislFp. Visti i termini dell’intesa, le sigle erano pronte a firmare per garantire a tutti i lavoratori aventi diritto, la progressione economica. A causa del delirante cambio di rotta assunto, in via arbitraria, da parte di qualche funzionario (colpito dal fenomeno di chi tende a sopravvalutarsi e autostimarsi) e con l’inaspettato avallo della Fials e Cgil, sono stati disattesi gli impegni precedentemente assunti sui tavoli sindacali con il Direttore Generale di Asugi ritardando la stipula dell’Accordo e mettendo a rischio, ad oggi, il conferimento delle progressioni economiche e gli scatti di anzianità. Una situazione paradossale e drammatica messa in evidenza da UilFpl e Nursind che segna un disordine amministrativo fra il responsabile risorse umane e il direttore generale Poggiana. Per tal motivo Stefano Bressan (UilFpl) e Luca Petruz (Nursind) chiedono che il fondo contrattuale sui differenziali economici di professionalità (DEP) venga mantenuto separato tra le due aree, al fine di poter siglare l’accordo in oggetto, così come condiviso con il Direttore Generale di Asugi nei precedenti incontri. Una richiesta emblematica che rispecchia lo status delle due aree sempre più divise: sacche di privilegiati a ridosso del golfo di Trieste, personale sanitario che sgobba e tira avanti l’azienda nell’area isontina dei presidi di Monfalcone e Gorizia.