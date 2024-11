TrumpJump Exxx…Polzive!!! La grande giornata dell’Occidente che ha indignato la sinistra al caviale. Confermato l’appoggio a Israele. Si rassegnino i professorini dal ditino alzato: perderanno tutte le prossime elezioni comunali e regionali. Esulta il sindaco di Trieste. Le congratulazioni da parte di Fedriga. Quanto Friuli c’è in Make America? La first lady nata a due passi dal Carso.

Prima dichiarazione del neopresidente, il 47esimo degli Stati Uniti: “Fermerò tutte le guerre”.

Rende noto Fedriga: «Congratulazioni al presidente eletto Donald Trump per la vittoria: sono certo che, negli anni a venire, la collaborazione tra il nostro Paese e gli Stati Uniti continuerà a rafforzarsi, così come le relazioni bilaterali atlantiche sulle quali il Friuli Venezia Giulia ha investito con convinzione». Senza alcun timore, com’è suo solito, il sindaco di Trieste Dipiazza commenta la straordinaria vittoria. «Hanno la maggioranza al Senato e alla Camera, per cui faranno un grande lavoro». Riguardo ai sondaggi, Dipiazza è chiaro: «Quello che critico è che davano fino all’ultimo momento alla pari i sondaggi, che invece non era assolutamente vero, perché Trump evidentemente aveva più voti di quanto previsto». Ed è la vittoria anche della First Lady Melania Trump per la seconda volta. Chi è la moglie del fuoriclasse? è un’ex modella slovena nata nel 1970 a Novo Mesto, vicino al confine con la Croazia, ma cresciuta a Sevnica, una cittadina sulle rive della Sava nel sud-est del Paese. Di lei s’è cominciato a parlare intorno al 1999 quando ha cominciato a frequentare il tycoon Donald Trump, che poi ha sposato nel 2005, ma del suo passato si sa relativamente poco. Quella di Melania Knauss è la storia di una Cenerentola partita da un piccolo paesino della Slovenia orientale e finita alla Casa Bianca. Quella bambina di Sevnica oggi sembra aver realizzato i suoi sogni. Bella, intelligente e senza nessuna voglia di rubare la scena al marito sarà una first lady tradizionale.