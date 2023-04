UdineViolenta Exxx…Polzive!!! Nelle testimonianze dei residenti il mistero dell’omicidio di Luca Tisi, il “dandy senzatetto”: “Vedevi e sentivi tutto?”.

Polizia e vigili del fuoco sono impegnati a cercare l’arma usata dall’omicida che ha tolto la vita, all’alba di sabato, al senzatetto Luca Tisi. Un omicidio che ha destato una forte impressione in città e soprattutto fra i residenti del quartiere di Via Tolmezzo e via Volontari della Libertà. Luca era solito dormire all’interno della galleria Capitol e, secondo le testimonianze raccolte da “Il Gazzettino”, potrebbe aver visto dei rapinatori. In realtà il quartiere è un pò preso di mira. “I malviventi – raccontano alcune vittime dei ladri – entrano in azione usando la tecnica del silicone: un filo sottilissimo incollato fuori dalle porte d’ingresso”. Una tecnica non nuova ma spesso utilizzata proprio nel condominio “Alpi” limitrofo alla galleria dove è stato massacrato Luca. Ancora i residenti: “Nemici non ne aveva, non dava fastidio a nessuno e non voleva disturbare. Era molto discreto”. I messaggi che sono apparsi oggi nel luogo dell’omicidio testimoniano molto di più di attestati d’affetto per il povero Luca. In un biglietto viene riportato: “Vedevi e sentivi tutto?“. Cosa vedeva o sentiva? Un interrogativo che spalanca le porte a un episodio dalle sfumature incerte; i contorni di un giallo? In uno c’è addirittura un rimprovero a colui che ha ammazzato il dandy senzatetto: “Perché tanta cattiveria e tanto odio gratuiti??? Da dove sgorga tanta tua cattiveria, tanto odio al punto di uccidere Luca? Ti dava fastidio? Da dove nasce tanto odio per scagliarti contro di lui in modo così feroce e disumano???? – il testo prosegue – : “la sua dignità è un esempio per tutti noi, anche per te. Abbi il coraggio di spiegare il motivo, siii persona degna di umanità…”. Seguono altri messaggi come quello più profondo e drammatico che apre l’ipotesi di uno sgarro, firmato da «Comitato del buon vivere e la sicurezza di via Tolmezzo e dintorni». “Eri una sentinella per la zona di piazzale Osoppo. Vedevi e sentivi tutto?“. Oggi sono continuate le ricerche dell’arma.