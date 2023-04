BallottaggioUdine Exxx…Polzive!!! Fontanini-De Toni sul filo di lana. 5 anni fa Fontanini vinse per 280 voti. Il confronto col primo turno. Decide il meteo.

Il destino di Fontanini e De Toni è legato alla situazione meteorologica prevista su Udine per oggi e domani. Secondo l’Osmer è previsto un aumento della nuvolosità rispetto a oggi, sia per domenica che per lunedì. Questa condizione dovrebbe favorire una buona affluenza di elettori alle urne il che significa un vantaggio, seppur minimo, per il centrodestra. Guardando alle elezioni del 2018 il risultato del ballottaggio fu di 18.830 voti per Fontanini e di 18.550 per Martines. I 280 voti entrati nella storia di Udine. Al barrage si era arrivati dopo che al primo turno Fontanini aveva ottenuto 18.619 voti contro i 16.095 di Martines. Altri voti erano finiti ai 5 stelle, 3.802; Bertossi, 3.448; 1.299 a Valcic; 1.208 a Salmé e 409 a Casa Pound. A Fontanini per vincere bastò aggiungere 211 voti a quelli ottenuti al primo turno, mentre Martines compì un mezzo miracolo recuperando 2.455 voti in due settimane. Oggi si parte con un gap fra Fontanini e De Toni di 2.762 voti, mentre 5 anni fa era di 2.524. Un divario importante che potrebbe essere compensato dall’accordo con Ivano Marchiol titolare di 3.903 voti. Dal canto suo, Fontanini ha stretto un accordo solo con alcuni candidati della lista di Salmé. La differenza la farà l’affluenza. 5 anni fa fra il primo e il secondo turno si persero 10 punti (57 a 47); quest’anno il primo turno ha registrato una percentuale pari al 54%. Se non scende sotto il 45% molto probabilmente Fontanini riesce nell’impresa. Alle 16 di lunedì si conoscerà il nome del nuovo sindaco di Udine.