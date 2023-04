CodiceLega Exxx…Polzive!!! Segretissimo vertice a Udine fra Dreosto, Pizzimenti e Lizzi. Il nodo giunta Fedriga e la delega infrastruttura. L’idea del codice degli appalti di Salvini matura in Friuli.

Al termine dell’affollatissima festa di chiusura di campagna elettorale di ieri sera per la candidatura di Fontanini, i massimi vertici regionali della Lega Fvg si sono riuniti al Delser, al riparo da occhi indiscreti, per tracciare la linea definitiva del partito in merito alla composizione della nuova giunta regionale del Fedriga-Bis. Il Senatore Marco Dreosto ha illustrato lo stato dell’arte al deputato Graziano Pizzimenti e all’europarlamentare Elena Lizzi. Il telaio prevede i canonici tre assessori al Carroccio con l’opzione vice presidenza della giunta o presidenza del consiglio. Fedriga, col tocco diplomatico che lo contraddistingue, potrebbe anche rinunciare al “suo” assessore optando per una partecipata di alto livello. Dreosto punta su Callari (Go); Zilli (Friuli); Zannier (Pordenonese). Con una questione non trascurabile rispetto alle deleghe: Salvini è ministro alle infrastrutture, come può andare la delega regionale a Fratelli d’Italia? Non possibile. Alla Lega potrebbe andare anche la presidenza del consiglio, oppure la vicepresidenza. In tal caso la presidenza del consiglio dovrebbe andare a Fratelli d’Italia. Una pesatura eccessiva rispetto ai tre partiti big (LP; Lega e Fratelli). Per dirla con Angelo Compagnon “Fedriga dimostra una capacità di dialogo e di sintesi politica impareggiabili”. Lunedì si faranno i primi nomi e gli addetti ai lavori non escludono colpi di scena. Rispetto al segretissimo mini vertice di ieri sera, Pizzimenti conferma quanto Salvini aveva reso noto il lunedì di Pasquetta in piazza San Giacomo: Il padre del tanto contestato “Codice degli Appalti” è stato elaborato in Friuli proprio dall’ex assessore alle infrastrutture. E ieri sera ha offerto una sintesi illuminante del contenuto: Per fare una gara si risparmieranno dai sei mesi ad un anno, grazie innanzitutto alla digitalizzazione delle procedure (in vigore dal 1°gennaio 2024). Una banca dati degli appalti conterrà le informazioni relative alle imprese, una sorta di carta d’identità digitale, consultabile sempre, senza che sia necessario per chi partecipa alle gare presentare di volta in volta plichi di documentazione, con notevoli risparmi di costi e soprattutto di carta. Una norma apprezzabile anche sotto il profilo ambientale. Soggetti appaltanti, ma anche imprese e cittadini avranno disponibili on line i dati per garantire trasparenza. Nessun problema per gli affidamenti sotto soglia fino a 5,3 milioni di euro dove le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per Pizzimenti le stazioni appaltanti non si troveranno più con imprese “fantasma” che spariscono a metà dell’opera. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità. Infine, ma non ultima, la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Come dice Salvini: “Mi fido dei sindaci”. Lunedì si fa sul serio: Ballottaggio e nomi della giunta.