E’ morto improvvisamente Franco Basso il pioniere dei costruttori di Bibione. Era il titolare dell’agenzia Europa. Voleva costruire un resort a Lignano Riviera.

E’ morto Franco Basso, noto imprenditore che ha permesso lo sviluppo turistico della località di San Michele al Tagliamento. L’imprenditore, come di consueto, era arrivato stamattina nel suo ufficio di Corso del Sole a Bibione quando all’improvviso, secondo versioni raccolte sul posto, sarebbe stato colto da un malore. I collaboratori presenti in agenzia hanno prontamente allertato il 118, che si è immediatamente recato sul posto. Non sono chiare le dinamiche dell’episodio.

Franco Basso, originario di San Stino di Livenza, è stato uno degli imprenditori che ha permesso a Bibione di diventare una delle località balneari più rinomate del nord Italia. Grazie al suo lavoro e a quello dei suoi familiari, l’agenzia Europa di Bibione è diventata una realtà di riferimento per il turismo nella zona. Franco Basso ha sempre creduto nel potenziale turistico di Bibione e della vicina Lignano. Ha investito nella costruzione di hotel di lusso, villaggi turistici e appartamenti, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico della zona. Ultimamente era interessato allo sviluppo dell’area a ridosso della foce del Tagliamento a Lignano Riviera.