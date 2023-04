RosatoProfumato Exxx…Polzive!!! I renziani rispolverano il doppio forno: Mettono il cappello sulla vittoria di De Toni a Udine. Affluenza in calo. Hanno votato 29mila elettori. Oggi urne aperte fino alle 15.

C’è un dato che allarma il centrodestra. Nelle circoscrizioni (2a) a forte densità di elettori di centrosinistra l’affluenza è alta; quelle di centrodestra (5a), bassa.

Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato la percentuale di affluenza rilevata alle ore 23 di ieri sera per il turno di ballottaggio nel Comune di Udine, attestatasi al 36% (29.095 votanti su 80.650 elettori). Oggi i seggi saranno aperti dalle 7.00 alle 15.00 e le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la loro chiusura. 5 anni fa al secondo turno avevano votato 37.380 elettori. Sarà difficile che di lunedì si rechino alle urne 8.000 votanti, pertanto la percentuale sarà molto inferiore rispetto al 2018. Il nuovo sindaco finirà per essere votato da poco più di 20 mila persone. Intanto il centrosinistra sente aria di vittoria e la rincorsa a mettere il timbro sul candidato è già ben che iniziata. Il primo a farsi sentire è stato Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, colui che non ha mai fatto mistero di aver appoggiato Fedriga alle regionali e a Udine De Toni. Quindi un piede col centro destra a Trieste e uno col centrosinistra (in combutta con Saro-Colautti) a Udine. Sul “Piccolo” di ieri commentava: “Abbiamo voluto candidare e sostenuto De Toni, sono convinto che ce la farà”. Quindi in pieno silenzio elettorale il visitor triestino Rosato profetizza la vittoria di De Toni che, per dirla con Enrico Bertossi, «prima aveva candidato nel centrodestra e poi nel centrosinistra». Il leader di Prima Udine osserva: “Dopo il tonfo elettorale in città (Terzo Polo) e in regione, sarebbe meglio tacere. Litigano tra renziani e calendiani, contro 5Stelle e il Pd, hanno pure in coalizione rifondazione comunista, verdi e Fratoianni. Come pensano di andare d’accordo cinque anni a Udine lo sanno solo loro». Lo spoglio inizia alle ore 15. Per le 16 sapremo il nome del vincitore.