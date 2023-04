SballottaggioFriulano Exxx…Polzive!!! Vestaglia contro Tony Manero; chi sarà il nuovo sindaco di Udine? Alla prova Schlein col Terzo Polo; il partito fluido della Meloni e il nuovo segretario Lega Bosello. Alle 14 nuovo vertice a Trieste per la formazione della giunta.

Cuore batticuore ai seggi. Per capire basta leggere il dato in percentuale del seggio della Manzoni di piazza Garibaldi (notoriamente di centrosinistra): oltre il 40% ieri sera. E nella mattinata di oggi, dal quartier generale del centrodestra, sono partiti i messaggi di allerta affluenza. Troppo tardi.

Mentre a Trieste i responsabili dei partiti del centrodestra regionale sono stati convocati da Fedriga per le 14, contemporaneamente a Udine le sedi di rappresentanza dei due candidati inizieranno ad animarsi. I sostenitori di De Toni si sono dati appuntamento in piazza XX settembre da dove seguiranno lo spoglio che inizierà alle 15 (alcuni passanti hanno già intravisto arrivare alcune casse di Prosecco Veneto). La coalizione ha sigillato un accordo cui nessuno si aspettava avesse successo: L’ormai evaporato Terzo Polo di Renzi Calenda ha ingoiato anche i 5 stelle e i Verdi di Fratoianni-Sumahoro pur di raggiungere il risultato. Per loro fortuna la breve esperienza dei renziani e calendiani insieme è già evaporata, per cui il problema politico ormai non si pone. Più complicata la situazione a centrodestra dove uno spento Fontanini ha condotto gli ultimi giorni di campagna elettorale in una condizione di apparente distacco. I sostenitori si ritroveranno alle 14.30 presso la sede di rappresentanza della Lega di via Veneto. Occorre dire che la coalizione è sperimentale per via del progetto “fluidificante” avviato da Fratelli d’Italia i cui innesti risucchiati dal mondo moderato locale (Venanzi-Bertossi) sarà messo alla prova in questo ballottaggio. Novità anche in casa Lega dove il nuovo segretario provinciale Bosello è atteso alla prima prova del fuoco del capoluogo. Alle 15 si aprono le urne: Vestaglia contro Tony Manero.