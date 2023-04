DeTonyManero Exxx…Polzive!!! Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine. Il centrodestra perde la capitale del Friuli. Fratelli d’Italia nel caos: Il partito fluido scivola nell’abisso. Friuli peggior regione d’Italia. La Lega salva la faccia.

Dati ufficiali. De Toni ha ottenuto 18.576 voti (primo turno 16.762 senza Marchiol). Fontanini 16.573, circa 2.000 voti di scarto. “Udine ha scelto di cambiare, sarà una Udine più “Felice”. E’ stata la prima dichiarazione del neo sindaco. Impressionante la perdita di voti fra il primo e il secondo turno per Fontanini: da 19.524 a 16.573, circa 3.000 voti persi in 15 giorni.

L’ex rettore Alberto Felice de Toni, sostenuto dal PD, Terzo Polo, Civica, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5Stelle, Udine città futura e Spazio Udine è il nuovo sindaco di Udine. Ha vinto al ballottaggio contro l’uscente Fontanini sostenuto dalla coalizione di Centrodestra. E’ un risultato clamoroso che arriva a pochi giorni dal trionfo di Fedriga alle regionali e che mette in allarme la coalizione pigliatutto. Su 4 comuni capoluogo in mano al centrodestra (possiamo metterci anche Tolmezzo, quindi sarebbero 5), quello di Udine, il più importante, finisce al centrosinistra. Uno smacco clamoroso che arriva nel momento in cui i vertici regionali sono riuniti a Trieste per profilare la nuova giunta. Come mai il centrodestra vince dappertutto (vedi San Daniele anche senza Fratelli d’Italia; Monfalcone, Tolmezzo, Cervignano, Lignano, Grado…) e a Udine sprofonda nell’abisso? Lo spiegava un politico di lungo corso venerdì sera alla festa di chiusura della campagna elettorale in piazzetta Lionello. “Ben tre anni or sono avevo suggerito a Fontanini di uscire dal guscio del palazzo e iniziare a riunire e formare un gruppo di lavoro collegato con l’esterno”. Questo non è successo, anzi, la squadra sembrava spuria rispetto agli udinesi. E gli ultimi giorni di campagna elettorale lo hanno dimostrato: disinteresse e disorganizzazione. Coloro che hanno cercato di tenere il punto sono stati il ministro Salvini che ha mollato tutti gli impegni romani per seguire Udine e il presidente Fedriga, quasi ogni giorno in città. L’impegno c’è stato. Quell’impegno che è mancato ai Benito Remix locali travolti dall’ubriacatura di “Io sono Giorgia” cui i vertici nazionali hanno scientificamente ignorato le elezioni in Friuli. Soprattutto al ballottaggio. Per loro le aspettative di queste elezioni erano altissime: oltre il 25% alle regionali e alle comunali. Le urne hanno bocciato il partito su tutti e due i fronti: regionali 18%, seconda lista e comunali al disastroso 14%. Evidentemente la “svolta” fluida elaborata dai vertici friulani, Ciani, Saro (doppio forno con Colautti), Daniele Franz, Rizzetto e Luca Vidoni non è stata digerita dagli elettori e la punizione si è materializzata nell’arco di 15 giorni. Che ne sarà ora dei dirigenti? Nulla, come avviene in politica e solo in politica. L’unica novità sarà quella della probabile chiusura della sede entro il prossimo mese. Un chiarimento per i lettori che storpiano il nome di Tony Manero con il brigante veneto. Tony Manero è il protagonista del film “Saturday night fever”, interpretato dall’attore da John Travolta.