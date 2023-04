DeToniManero Exxx…Polzive!!! L’incapacità di Fontanini crea un danno colossale al centrodestra. Dietro De Toni uno staff di brillanti giovanotti che ha ribaltato l’esito del primo turno.

Fontanini, pur essendo sindaco uscente, ha perso contro De Toni. Una sconfitta bruciante maturata poche ore dopo il primo turno quando il sindaco che aveva definito il capoluogo del Friuli “Udine città ingrata” non era riuscito a superare la soglia del 50% dei voti più 1. In quel momento la coalizione si è grippata ed è entrata in un loop infinito e fuori controllo. Il centrodestra doveva vincere al primo turno, ma non era attrezzato per farlo, figuriamoci al secondo turno. Disordine, improvvvisazione, nessuna cabina di regia, solo lampi isolati verso la disperazione. Eppure sarebbe bastato che qualcuno avesse scaraventato sotto il naso del sindaco il tour de force di Fedriga-Petiziol per le regionali. Come ha vinto il presidente della regione? organizzazione, staff di fiducia, pedalare da un luogo all’altro, dosaggio intelligente dei social, selfie e tanti sorrisi. Evidentemente Fontanini vive nella dimensione del pensionato d’oro e nessuno gli ha fatto presente che i tempi non sono più quelli delle TDK o degli spot da 15 o 30″. Il mondo è cambiato e lo ha dimostrato il candidato De Toni. Qualsiasi campagna elettorale deve essere supportata da uno staff di esperti. Meglio se ventenni. Come nel caso del vincitore De Toni, giovani svegli, brillanti, rapidissimi nel modificare la strategia a seconda delle circostanze. E vincere. Chi sono? Pietro Antonini 29 anni; Gianluca Gioetti 28; Gioele Cudicio 19; Elisa Fedele 20 anni; Michael Marini 26. 5 ragazzi che hanno stordito gli avversari. Le menti del successo sono racchiuse in questi 5 nomi, il resto lo hanno fatto l’empatia di De Toni, l’accordo con Ivano Marchiol e le valanghe di preferenze che hanno tirato sù i candidati. Udine non è città semplice. Questo dimostra che Fontanini 5 anni anni fa aveva vinto solo per demerito altrui. Aveva vinto ma non convinto. Malgrado gli sforzi era considerato un oggetto estraneo. Un ufo. Non si era dotato di un profilo di squadra, di organizzazione, staff, un’idea e la comunicazione. E’ poi mancata la spinta dei partiti, forse poco partecipativi ed entusiasti a sostenere un candidato prepotente, altezzoso, grigio, indisponente e poco incline alla socialità. Del resto i danni li aveva già fatti a ridosso della campagna elettorale. Testuale: “Udine città ingrata” e “Non sono il sindaco di tutti”. Nessuno lo aveva corretto, anzi, i suoi lacché lo avevano osannato temendo la cacciata dal palazzo. Errore. Gli elettori, ascoltano e non dimenticano, soprattutto quelli delle città. Per il centrodestra non è il caso di farne un dramma. O si attrezza con una nuova classe dirigente, oppure è preferibile che Udine resti nella mani delle nuove generazioni. Con la consapevolezza che quella di Fontanini è stata, fin dai tempi di Barazza, solo una parentesi. Fortunata, ma solo una parentesi.