GaudeamusIgitur Exxx…Polzive!!! Ieri a Trieste riunione definitiva. Giovedì Fedriga presenterà la nuova giunta della XIII legislatura.

Anche quella di ieri è stata una riunione all’insegna del dialogo e della maturazione. Nel primo pomeriggio, nel palazzo del Lloyd di piazza Unità a Trieste, si sono ritrovati: Sandra Savino (in video conferenza), Marco Dreosto, Walter Rizzetto, Luca Ciriani, Giulia Manzan e Angelo Compagnon. Il presidente Fedriga ed il portavoce Edoardo Petiziol hanno ascoltato e predisposto il quadro definitivo della prossima giunta. Si ragiona sullo schema classico dei 10 assessori più il presidente del consiglio. Resta aperta l’ipotesi dell’assessore intestato al presidente. Una richiesta che comunque sarà modulata in condivisione con gli alleati. Come accaduto 5 anni fa potrebbero esserci delle sorprese che si conosceranno solo all’ultimo minuto. In ogni caso i nomi sono quelli che da giorni rimbalzano da Trieste a Tolmezzo; da Pordenone a Gorizia e da Udine a Rivignano: Bini, Riccardi, Rosolen, Zilli, Scoccimarro, Amirante, Anzil Zannier, Callari, Roberti. Andasse in porto l’operazione dell’assessore intestato a Fedriga, gli alleati dovrebbero rinunciare a una poltrona. Da definire l’attribuzione dello scranno più alto del consiglio regionale fra Lega e Fratelli d’Italia. Giovedì verrà annunciata la nuova giunta. Fedriga intanto ha inaugurato la nuova sede del Consolato Onorario del Messico in Friuli Venezia Giulia a Trieste. Qui in foto con l’ambasciatore del Messico in Italia Carlos Gracia de Alba e la console generale Maria del los Angeles Arriola Aguirre.