ConfindustriaFvg Exxx…Polzive!!! Sempre più tesi i rapporti fra Agrusti e Benedetti. Il presidente pordenonese, dopo il fallimento politico col Terzo Polo, si fa mettere vicario con mezzucci da prima Repubblica.

Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico (25,7% del Pil regionale provincia di Pordenone contro il 43% di Udine), è stato nominato vicepresidente di Confindustria Fvg con le funzioni di vicario. Oltre al pordenonese, è stata nominata vice Chiara Valduga. Il presidente della Federazione è Pierluigi Zamò. Il blitz di Agrusti ha mandato su tutte le furie il presidente di Confindustria Udine Gianpiero Benedetti che, collegato in videoconferenza, ha abbandonato la riunione. Agrusti, dopo la tranvata politica ricevuta col Terzo Polo, tenta ora il riscatto confindustriale danzando sui magheggi procedurali dei lavori del primo consiglio della Federazione. Oggettivamente, il braccio di ferro fra Agrusti e Benedetti risale ai tempi delle modalità di elezione del presidente dopo la scomparsa di Bono. Benedetti sosteneva il principio di rotazione, Agrusti il criterio dei numeri in base agli associati. E così è uscito Zamò. Anche al primo consiglio della federazione è mancata la discussione che doveva precedere le nomine dei due vice presidenti. Per questo motivo Benedetti ha staccato il collegamento. Ormai fra i due la ruggine si è intaccata in ogni angolo. E lo sarà ancora di più visto che Agrusti è sulle spine per via del progetto di Benedetti del polo siderurgico a San Giorgio di Nogaro. L’ostilità del ducetto pordenonese alla realizzazione dell’impianto è sbalestrata visto che il presidente pordenonese è uno dei più accaniti sostenitori dell’ampliamento Kronospan a San Vito al Tagliamento. La ragione di questa gimkana è da ricondursi al fatto che l’impianto siderurgico di San Giorgio (Ud) determinerebbe la crescita del Pil per Udine del 12%, portando la provincia a diventare guida regionale per prodotto interno lordo. Pordenone, dopo il disastro Cimolai, non conterebbe più nulla sullo scacchiere industriale regionale. Da qui il veleno del ducetto Agrusti verso Benedetti.