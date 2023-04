Il senatore Stefano Patuanelli è il nuovo capogruppo del MoVimento 5 Stelle al Senato della Repubblica. È stato eletto oggi per acclamazione dai senatori del gruppo.

“Un ringraziamento ai colleghi per la fiducia e un augurio di buon lavoro a tutti. Ricevo un importante testimone dalla Presidente Barbara Floridia che in questi mesi ha saputo guidare il gruppo con capacità ed equilibrio, il direttivo non sarà infatti cambiato dalla mia elezione.