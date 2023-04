DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Con la sconfitta di Fontanini tremano i vertici del sottogoverno udinese: La segretaria Finco, il comandante della Polizia Locale Del Longo, la presidente Net De Marco, l’uffico stampa Francesco Chert e la OSS Pauletig. Vertice dei Benito Remix giovedi sera.

La sconfitta personale di Fontanini a Udine non ha sconvolto solo le ambizioni di coloro che bramavano di occupare un posto di rilievo nella giunta, ma ha traumatizzato anche amministratori che erano stati sistemati in ruoli di vertice o del comune o di alcune partecipate. Sono incarichi fiduciari o in scadenza. In genere, quando cambia il colore politico di un’amministrazione, è buona norma dare le dimissioni. Il sindaco Fontanini aveva fatto la sua scelta sul segretario generale, Francesca Finco, dopo che Carmine Cipriano era andato in quiescenza. Aveva, su imposizione dei “gerarchi” di via Girardini, nominato con incarico fiduciario il comandante della polizia locale Eros Del Longo (scadenza febbraio 2025). Dopo varie peripezie aveva nominato presidente della Net Luisa De Marco, factotum in attesa ancora del direttore; in scadenza con approvazione bilancio al 31-12-2023. Anche per Francesco Chert, che guidava l’ufficio stampa, incarico fiduciario, la sua esperienza a palazzo è terminata. Non si vedrà più aggirarsi per il palazzo e al parcheggio di palazzo Belgrado riservato a lei e al sindaco, Patrizia Pauletig, la stratega della rovinosa campagna elettorale di Fontanini. Sul piano politico, i vertici di Fratelli d’Italia si riuniranno giovedì sera per analizzare le cause della sconfitta. Ma soprattutto l’esercizio passivo delle comunali che timbra un pessimo 14% come risultato di lista. La riunione servirà anche per dirimere la questione del capogruppo dei Benito Remix in consiglio, Pittioni o Vidoni.