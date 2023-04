ScandaloVeneziano Exxx…Polzive!!! Parroco di Venezia faceva spogliare i ragazzini in canonica. Nel processo al corvo il Patriarca testimone.

Processo al “Corvo” del Patriarcato. Nei primi mesi del 2019 a Venezia vennero affissi 5 volantini che contenevano accuse – a sfondo sessuale – a vari preti. A processo per diffamazione ci sono due persone accusate di aver affisso queste locandine. L’altro ieri nel Tribunale di Venezia è stato ascoltato come teste il Patriarca Francesco Moraglia. L’arcivescovo ha ammesso che a metà del 2019, don A.L., parroco di una chiesa del centro di Venezia, venne sospeso perché in più occasioni avrebbe fatto spogliare alcuni ragazzi minorenni (attorno ai 16/17 anni) e anche lui si sarebbe tolto gli abiti fino a rimanere completamente nudo in canonica. “Una goliardata” sarebbe stata la sua difesa e anche i ragazzini hanno negato atti sessuali. Al sacerdote, la cosidetta goliardata, gli è costata la sospensione di 5 anni da ogni incarico e anche un’inchiesta penale per adescamento che si concluderà con un patteggiamento, dopo che il Pm lagunare ha escluso e dunque archiviato l’accusa più pesante di violenza sessuale. Ieri l’altro il Patriarca Moraglia ha testimoniato rispetto al caso del “Corvo” della Chiesa veneziana, ovvero sui 5 volantini comparsi nei primi mesi del 2019 che contenevano gravi accuse, soprattutto di natura sessuale, nei confronti di vari preti per i quali si sta celebrando il processo per diffamazione ai danni delle due persone accusate di averli affissi, Enrico Di Giorgi e Gianluca Buoninconti. Le accuse contro il Patriarca erano quelle che, di fronte allo scandalo del sacerdote e degli adolescenti nudi in canonica, non avesse preso una dura posizione. “Rigetto le accuse di inerzia e di ignavia. Quei volantini per me sono stati un dolore grande perchè io ho fatto sempre del mio meglio perché la verità emergesse”. Accuse insussistenti per il teste che però ha ammesso due episodi: Il primo quello di cui sopra: “Il parroco confinante mi disse di aver saputo da alcune catechiste che il sacerdote aveva avuto comportamenti non conformi con un gruppo di ragazzi minori; per tal motivo era stato allontanato. Il secondo episodio era già emerso e riguardava presunte molestie tra seminaristi”. Tuttavia buona parte dell’interrogatorio si è concentrata sulla vicenda dell’ex sacerdote Massimiliano D’Antiga ritenuto il fulcro della vicenda, visto che Enrico Di Giorgi (a processo per diffamazione) era un suo fedelissimo e la tesi dell’accusa maturava dal fatto che non aveva accettato il trasferimento dalla chiesa di San Zulian del 9 dicembre 2018. Il Patriarca ha spiegato in aula che quando lo comunicò agli interessati, D’Antiga ebbe una reazione inqualificabile: «Mi ha più volte insultato e mi ha minacciato che mi avrebbe fatto togliere il titolo di Patriarca perché aveva conoscenze a Roma».