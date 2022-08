UdineUnderAttack Exxx…Polzive!!! Benvenuto al nuovo Questore D’Agostino: Bloccato il traffico in via Roma: Valigia rossa sospetta appoggiata accanto all’ex McDonald

Si è insediato il nuovo Questore D’Agostino e come messaggio di benvenuto, il capoluogo friulano gli presenta una valigia sospetta: Allarme bomba.

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto, le forze dell’ordine sono intervenute in via Roma a Udine a causa di una valigia sospetta di colore rosso appoggiata a un edificio dello stabile accanto all’ex McDonald. Squadre di Polizia, Polizia Locale e Vigili del Fuoco sono in attesa degli artificieri. Bloccata la circolazione in ingresso fino all’altezza del caffè Corinne. Le prime testimonianze riferiscono addirittura che all’interno della valigia di colore rosso potrebbero esserci delle banconote.