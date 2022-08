GradoCapottado Exxx…Polzive!!! Scoop di Gradospia su Casa Serena: “Negli anni passati 3 morti sospette per soffocamento”. Il consigliere Cicogna denuncia: Si sono dimenticati del service per gli spettacoli.

Clamoroso scoop di “Gradospia” sulla polveriera gradese. Si legge sul sito (si discuteva – sabato sera in consiglio comunale – della nuova convenzione fra il comune di Grado e Socialteam Srl che da ieri sostituisce la Coopertiva Kcs per i servizi della casa di riposo Casa Serena):

«Il prof Enrico Gori compagno e portaborse della senatrice Fiormaria Marin, assessora alla sanità del comune di Grado, nel corso dei lavori del consiglio comunale di sabato scorso, verso le ore 23,15 ha postato nella chat del canale YouTube dove viene trasmesso lo streaming del Consiglio Comunale quanto segue: “Mi raccomando che non venga riassunto il personale che non sa come mettere a letto gli anziani. Durante gli anni passati 3 morti sospette per soffocamento”. Gradospia prosegue:

«Ricordando che stiamo commentando una dichiarazione scritta di un signore che convive con un (doppio) Pubblico Ufficiale. Il post – aggiunge Gradospia – fissa per iscritto la conoscenza di un non definito Indizio di Reato, afferma l’esistenza di Referti Clinici che attestano quanto il “prestigioso” Gori denuncia in una chat (immediatamente cancellato) ma non nelle sedi preposte».

Grado è ormai una polveriera le cui esplosioni sono quotidiane: Casa Serena, dove la convenzione con Socialteam Srl è viziata da una segnalazione all’Anac; l’interruzione con la Cooperativa Kcs avvenuta solo un mese prima della scadenza della proroga; la fregatura, di fronte a tutti i consiglieri, che il sindaco Kovatsch ha tirato sabato sera all’incolpevole Ritossa sulla proposta di Azienda Speciale Comunale e il caso del personale segnalato dal professor Gori.

Dopo nemmeno un anno dal rinnovo degli amministratori, Grado è diventato un cronico disordine amministrativo, giacché, mai successo prima, in giunta si erano dimenticati di provvedere anche al service per le serate d’intrattenimento estivo. Per questo motivo, come osserva il consigliere Luciano Cicogna, è stato affidato l’incarico in fretta e furia e senza gara a una ditta veneta, la Ideal Project Factory di Concordia Sagittaria (Ve), l’affidamento del servizio noleggio palco e copertura e servizio tecnico per eventi preso il Parco delle Rose, e per il noleggio luci e impianto audio. A stagione quasi finita. Totale 85 mila euri dal 2 agosto, al 18 settembre. Prima verifica per il centrodestra isolano il 25 settembre.