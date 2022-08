MeloniElezioni Exxx…Pollzive!!! I BenitoRemix friulani scelgono il Monte Re per carburare la squadra: Saremo il gruppo più numeroso in consiglio regionale.

Il buen ritiro di Fratelli d’Italia Friuli è alle pendici del monte Matajur, nel cuore delle valli del Natisone. Lunedì sera c’è stato il primo incontro cui ha partecipato la delegazione friulana che comporrà, molto probabilmente, la lista per le regionali. Il segretario regionale Walter Rizzetto, in attesa della definizione da Roma sul collegio a lui riservato, ha anticipato ai presenti il documentario politico nazionale e le caratteristiche della innovativa campagna elettorale di Giorgia Meloni da qui al 25 settembre. Liquidato lo scenario nazionale, la serata è scivolata puntualmente dove la maggior parte dei presenti voleva che finisse: Regionali 2023. Tutti consapevoli che, dopo la verifica delle amministrative del giugno scorso, il partito sarà il primo della coalizione di centrodestra. Ipotesi molto probabile dopo le resistenze lombarde alla “lista del presidente” concepita come vorrebbero Riccardi-Bini e che è slegato dall’esperimento Veneto di “Zaia Presidente” animato dai soli iscritti alla Lega. Per questo motivo l’atmosfera cividalese era molto vivace. I presenti, che saranno sicuramente candidati erano, oltre a Rizzetto: Gianni Candotto, Arnaldo Zorzetto, Gabriele Marcon, Marco Zanor, Marika Diminutto, Turridano, Cantarutti, Luca Vidoni, Marzio Giau, Mario Anzil, Leonardo Barberio, Ugo Falcone, Antonino Pittioni, Vincenzo De Rosa; probabili quote rosa Annamaria Chiappo, Silvana Olivotto e Catia Pagnutti. Obiettivo: eleggere il numero di consiglieri più alto della coalizione. Prenotare la poltrona di Vice presidente e la guida del Consiglio Regionale. A breve la verifica delle politiche con la spina nel fianco di Grado dove lo scontro fra il sindaco e Fratelli d’Italia (Ritossa) ha raggiunto livelli insopportabili.