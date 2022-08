BananeFriulane Exxx…Polzive!!! Il Friuli che ci piace: Le prime tre classificate alla gara di mangiatrici di banane di Monteprato di Nimis (Ud).

E’ stato assegnato verso le 3 del mattino, dopo le selezioni di “Uomo dell’anno”, il premio “Migliori mangiatrici di banane” alla festa degli uomini di Monteprato di Nimis (Ud). Sono tre friulanissime che si sono sbizzarrite a far girare la testa ai maschietti. Un successo determinato dalle polemiche che la rilettura delle leggende friulane, ha scatenato su tutto lo stivale. Le donne, bendate, hanno offerto il più grande divertimento dell’estate. Non è bastata la petizione dei basabanchi italici e nemmeno l’intervento della mungitrice politica che, per accampare ragioni di buoncostume di un Testo Unico che risale agli anni ’30, non sono riusciti a fermare la festa degli uomini. Le laiche tradizioni friulane sano salve. I catechizzatori possono sempre riparare in Monastero. Ci restino.