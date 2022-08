SòlaPalmanova Exxx…Polzive!!! Riccardi e Caporale tirano un pacco planetario a Lega, Forza Italia e Meloniani: Reparti chiusi in Ospedale. Di Piazza premiato.

Dopo l’anticipazione del TgrFvg ripresa da Leopost sulla chiusura dell’attività chirurgica e quella riabilitativa di Palmanova, sul Messaggero Veneto di oggi si leggono le reazioni del fulminato centrodestra locale percosso ripetutamente dai vertici della sanità regionale. Nel luglio del 2019 Riccardi, Fedriga, Zamaro, e il futuro direttore generale Caporale (querelante Leopost), avevano convocato un incontro pubblico in Auditorium riservato solo ai lacché che dovevano applaudire a comando alle promesse da marinaio che il trio distribuiva agli allocchi palmarini. Poco più di due anni dopo, durante la campagna elettorale che il centrodestra perse clamorosamente, gli stessi pivettari replicarono le promesse del luglio 2019 assicurando gli elettori che a Palmanova sarebbe sorto un’ospedale d’avanguardia con strutture da far invidia allo Sloan Memorial Hospital di Seattle (Grey’s Anatomy). I cittadini non credettero a una virgola annunciata dai pivettari e infatti il candidato sindaco Di Piazza venne stracciato dalla corazzata Martines-Tellini. Tuttavia, nel centrodestra, le vie dei salvataggi sono infinite e il trombato venne sistemato alla presidenza del Cda di un Ente, Udine Gorizia Fiere, che il sindaco di Pordenone ha definito “un deposito di morti”. In ogni caso il centrodestra della bassa friulana è rimasto spiazzato dalla decisione di chiudere tutta l’attività chirurgica e quella riabilitativa dell’ospedale di Palmanova. Lega e Forza Italia osservano: “L’argomento ospedale è stato uno di quelli che ha più danneggiato la campagna elettorale del centrodestra palmarino. Ci chiediamo se sia giusto continuare a coltivare delle aspettative (…)”. Gli esponenti di Fratelli d’Italia e Lega, dopo essere stati presi per il culo diverse volte, non demordono e assicurano che: “Riteniamo corretto e doveroso difendere un progetto, un percorso, anche se lungo e difficoltoso”. Campa cavallo. A breve ci saranno le regionali e il centrodestra, nel triangolo Palmanova-Codroipo-Grado rischia di stamparsi nella Bordiga.