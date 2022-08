AcciaioNogaro Exxx…Polzive!!! Il presidente Assomarinas Perocchio: Col progetto Danieli a rischio la filiera dei servizi di 10mila posti barca. Miglior soluzione Ravenna. I sangiorgini tremano: Rischio bomba sociale, avremo moschee e macellerie islamiche

Dice Roberto Perocchio, il presidente di Assomarinas: “Gli operatori del settore nautico si batteranno con tutte le forze possibili per sventare la realizzazione di questo progetto. Provate solo ad immaginare lo stravolgimento dei fondali di accesso con i dragaggi che tolgono il sedime naturale dei fiumi a oltre 8 metri e la realizzazione degli impianti Hard to Abate. La morfologia della Laguna – rileva il presidente – sarebbe pregiudicata”.

Un progetto calato dall’alto senza interpellare i cittadini e, ad oggi, nemmeno i vari consigli comunali sono stati coinvolti: Torviscosa, Marano Lagunare, San Giorgio di Nogaro, Grado e Lignano. Una mozione era stata presentata alcuni mesi fa a San Giorgio, primo firmatario il consigliere Massimo Vocchini in cui si chiedeva, nell’ipotesi di costruzione dell’impianto tossico, che venissero assicurate garanzie di compatibilità con l’ambiente, insediamenti civili (arrivo previsto di circa 3.000 persone) e conseguenze d‘impatto sociale.

Si parla di realizzare un nuovo polo siderurgico in partnership fra Danieli di Buttrio e la Metinvest ucraina proprietaria delle acciaierie a Mariupol. Il progetto dovrebbe trovare la sua collocazione nella “Punta sud” della zona industriale Aussa Corno di San Giorgio di Nogaro. In linea d’aria a meno di 5 Km da Lignano. Un progetto devastante per l’equilibrio naturalistico della zona e per l’intero distretto nautico della laguna, tant’è che l’area industriale è vincolata dai paletti europei essendo un sito di interesse comunitario. Per questo motivo Roberto Perocchio, presidente dell’associazione porti turisti italiani mette le mani avanti e giudica sconsiderato il progetto dell’impianto di produzione di acciaio. Lo abbiamo raggiunto al telefono poco fa:

“Consideriamo i numeri del distretto nautico di San Giorgio di Nogaro, oltre 500 addetti, 20 milioni di giro d’affari annui, oltre 1.000 posti barca di medie e grandi dimensioni. E’ un centro molto importante per il refitting e una marina in cui si fanno le consegne Swan. Il distretto nautico di San Giorgio è uno dei poli tecnici che ha maturato la sua esperienza in 50 anni di attività. Comprende tutte e 5 le marine della Laguna che conta circa 10mila posti barca fra Lignano, Marano e San Giorgio di Nogaro. Il nostro timore – osserva Perocchio – è che il progetto dell’acciaieria venga imposto dall’alto senza considerare adeguatamente la concentrazione di specialità nautiche che si è creata alla foce del Corno. E’ un area antica come nautica da diporto. Dal nostro punto di vista – prosegue il presidente – ci sono altre aree alternative che sarebbero più adatte al progetto, per esempio c’è l’area di Monfalcone o di Ravenna. Per noi, sarebbe impossibile convivere con un impianto siderurgico a pochi metri dalle marine che produce fumi e rumori che sono antagonisti del turismo nautico. L’operazione – conclude Perocchio – avrebbe riflessi negativi su tutto il complesso nautico lagunare e che sia tecnologia “green” è tutto da dimostrare”. In questo senso lo stesso capogruppo del PD in consiglio regionale, Diego Moretti, si chiede perché non farlo a Monfalcone invece che intossicare un’area naturalistica conosciuta in tutta Europa come quella del Nogaro. E, sull’esempio di Monfalcone, spunta la preoccupazione dei cittadini di San Giorgio che temono l’esplosione di una bomba sociale determinata dagli operai di varie etnie che verranno impiegati: Indiani, Bengalesi, Ucraini, Pakistani. Convivenze difficili viste le tradizioni culturali degli ospiti: Macellerie islamiche e moschee.